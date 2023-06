1 Prostitution ist untersagt, aber das Verbot wird nicht eingehalte Foto: 7aktuell/Oskar Eyb

Prostitution ist aus Gründen des Infektionsschutzes weiter verboten. Die Folgen eines Verstoßes dagegen sollten aber nicht nur die Frauen zu spüren bekommen, findet Mathias Bury.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Alles andere wäre eine Überraschung gewesen: Trotz des Lockdowns in der Corona-Krise ist das Geschäft mit dem Sex auch in Stuttgart weitergelaufen, wenn auch in verminderter Form. Seit der Öffnung der Grenzen, seit auch die vielen Frauen aus Osteuropa, die sich in Deutschland prostituieren, wieder hier sind, geht es im Rotlichtmilieu erneut betriebsam zu.