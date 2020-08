Corona-Studie in Kupferzell Robert Koch-Institut ermittelt hohe Dunkelziffer bei Infektionen

Das Robert Koch-Institut hat bei einer Antikörperstudie zum Corona-Hotspot in Kupferzell eine hohe Dunkelziffer nicht über Tests erfasster Infektionen ermittelt. Demnach gab es in der Gemeinde fast vier Mal so viele Infizierte wie bisher bekannt waren.