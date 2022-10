1 Der 57-Jährige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Kriminalbeamte haben am Freitagabend einen 57 Jahre alten Mann aus dem Rems-Murr-Kreis festgenommen, der Anfang Oktober eine 27-jährige Prostituierte in Stuttgart vergewaltigt haben soll.

Wie die Polizei bereits berichtet hatte, war die 27-Jährige am 5. Oktober gegen 16 Uhr an der Ecke Leonhardsplatz/Lazarettstraße in Stuttgart-Mitte zu dem zunächst Unbekannten ins Auto gestiegen. Anschließend fuhren sie an einen unbekannten Ort. Dort soll der Täter die Frau in seinem Auto festgehalten, vergewaltigt sowie bedroht und geschlagen haben. Danach habe er die 27-Jährige zurück in die Innenstadt gefahren und am Wilhelmsplatz abgesetzt. Eine Bekannte des Opfers alarmierte die Polizei. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

Die polizeilichen Ermittlungen führten auf die Spur des 57-Jährigen, der am Freitag gegen 19.30 Uhr bei sich zu Hause im Rems-Murr-Kreis angetroffen und festgenommen werden konnte. Außerdem durchsuchten die Beamten die Wohnung des Verdächtigen. In diesem Zusammenhang konnte das mutmaßliche Tatfahrzeug beschlagnahmt werden. Der einschlägig polizeibekannte Mann wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in ein Gefängnis schickte.