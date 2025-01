Neuer Teaser "The Last of Us" kehrt im April zurück

Bisher war nur von Frühjahr 2025 als Starttermin für die zweite Staffel von "The Last of Us" die Rede - ein neuer Teaser schränkt jetzt immerhin den Monat ein. Das ist über die zweite Runde der gefeierten Videospielverfilmung außerdem bekannt.