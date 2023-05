1 Luca Hänni gewinnt das Finale. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Das Publikum der TV-Show wählt den Vogel mit den großen Flügeln auf den ersten Platz gewählt. Er hat sich stimmlich gegen den Igel und die Spinne durchgesetzt.









Köln - Der "Schuhschnabel" flattert auf den ersten Platz: Sänger Luca Hänni hat als riesiger Vogel verkleidet die ProSieben-Show "The Masked Singer" gewonnen. Das Publikum wählte den 28-Jährigen am Samstagabend zum Sieger der achten Staffel. Unter dem Vogelkopf mit dem breiten Schnabel verborgen hatte er mehrere Wochen lang Gesangsauftritte abgeliefert - und sich dabei nach eigenen Worten von Woche zu Woche mehr an das ausladende Kostüm gewöhnt. "Das hat so Spaß gemacht", sagte er nach seinem Sieg. "Der Schuhschnabel hat zu leben begonnen." Er habe allerdings erst lernen müssen, mit den großen Flügeln seines Kostüms umzugehen.