ProSieben-Show Born Famous: Diese vier Promi-Kinder zeigen ihr Leben im TV

Vier junge Erwachsene mit prominenten Eltern zeigen in einer TV-Doku ihren Alltag. Einige von ihnen sind bereits selbst Stars - das sind die Protagonisten der neuen Show.

Dass ProSieben eine TV-Doku über das Leben junger Erwachsener mit berühmten Eltern zeigen will, ist seit vergangenem Herbst bekannt. Nun hat der Sender weitere Details zu dem neuen Projekt bekannt gegeben. In einem Instagram-Post wurde verkündet, auf welche Protagonisten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen dürfen und wann die Doku startet.

In dem Beitrag von ProSieben heißt es: "In der neuen Langzeit-Reality-Doku 'Born Famous' begleiten wir @gloriasophieee, @summerterenzi, @josie.sll und @san_diego_pooth mehrere Monate lang auf ihrem Weg, sich selbst und ihre eigenen Persönlichkeiten zu finden."

Mit dabei ist also Gloria-Sophie Burkandt (27), Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU), die ein Wirtschaftsstudium absolviert hat und als Influencerin und Model bekannt ist. Summer Terenzi (19), die Tochter der Musikstars Sarah Connor (45) und Marc Terenzi (47), stand bereits selbst als Sängerin auf der Bühne. Josefine Scholl (18), die Tochter von Ex-Fußballprofi Mehmet Scholl (55), ist unterdessen unter den Nachwuchsstars die am wenigsten bekannte. San Diego Pooth (22) - der Sohn von Verona Pooth (58) - hatte 2025 bereits durch seinen Sieg bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" auf sich aufmerksam gemacht und war schon häufiger im TV zu sehen. Er studiert in Berlin und arbeitet als Model.

Die Kameras sind immer dabei

Die vier werden in der neuen Doku "im beruflichen, im privaten und im familiären Umfeld" zu sehen sein, wie ProSieben weiter verkündete. Die Show will dem Sender zufolge den Fragen nachgehen: "Was bedeutet es als Kind prominenter Eltern aufzuwachsen? Können sie die großen Erwartungen erfüllen? Wollen sie überhaupt Erwartungen erfüllen?" Die Reality-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" läuft ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und zum Streamen auf Joyn.

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller erklärte in einer Mitteilung zu dem neuen Projekt unter anderem: "Dass uns Summer, Gloria-Sophie, Josefine und Diego mit dem Einverständnis ihrer Eltern in 'Born Famous' diesen Weg so hautnah begleiten lassen, ist für uns ein großer Vertrauensbeweis. Die Reality-Doku verspricht spannende Einblicke in das Leben dieser vier Persönlichkeiten, die an ganz unterschiedlichen Stationen ihrer Entwicklung stehen."