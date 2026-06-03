ProSieben-Show Born Famous: Diese vier Promi-Kinder zeigen ihr Leben im TV

Vier junge Erwachsene mit prominenten Eltern zeigen in einer TV-Doku ihren Alltag. Einige von ihnen sind bereits selbst Stars - das sind die Protagonisten der neuen Show.
Dass ProSieben eine TV-Doku über das Leben junger Erwachsener mit berühmten Eltern zeigen will, ist seit vergangenem Herbst bekannt. Nun hat der Sender weitere Details zu dem neuen Projekt bekannt gegeben. In einem Instagram-Post wurde verkündet, auf welche Protagonisten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen dürfen und wann die Doku startet.