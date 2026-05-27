ProSieben nimmt Stellung: GNTM-Sieger enthüllt? Aufregung vor dem Finale

Großer Wirbel um das "Germany's next Topmodel"-Finale: "Harper's Bazaar"-Abonnenten erhielten bereits Cover mit den angeblichen Siegern. Eine große Panne - oder alles reine Strategie?
Kurz vor der Ausstrahlung des Finales von "Germany's next Topmodel" (28. Mai, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn) sollen der Sieger und die Siegerin 2026 bereits verraten worden sein. Denn Abonnenten der Zeitschrift "Harper's Bazaar" erhielten bereits die neuen Ausgaben - mit den angeblichen Gewinnern auf dem Cover. Eine riesige Panne? Der Sender äußert sich erstaunlich gelassen.