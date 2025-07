ProSieben: Neues Realityformat The Hunt in Arbeit

Neues Realityformat "The Hunt" in Arbeit

1 ProSieben arbeitet an einem neuen Realityformat. Foto: imago images/Fotostand

Jäger oder Gejagte? Im neuen ProSieben-Realityformat mit dem Arbeitstitel "The Hunt" kämpfen Promis in der Wildnis ums Überleben und um 50.000 Euro. Der Startschuss soll 2026 fallen.











Link kopiert



Reality-Fans können sich auf baldigen Nachschub an der Adventure-Front freuen: Nach dem Erfolg von "Most Wanted" sowie weiteren Survival-Shows kommt bald eine neue Adventure-Sendung aus der Produktion von ProSieben. Wie der Sender am Mittwoch mitgeteilt hat, laufen in Bulgarien aktuell die Dreharbeiten zu einer Show mit dem Arbeitstitel "The Hunt" - einem Format, das Strategie und Survival miteinander kombiniert.