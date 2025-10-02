ProSieben veranstaltet Mitte Oktober zum ersten Mal eine "Promi Padel WM". Jetzt hat der Sender die komplette Teilnehmerliste veröffentlicht. Unter anderem werden Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Ex-Fußballer Mats Hummels und Model Lena Gercke mitmachen.

Mitte Oktober steigt die erste "Promi Padel WM". ProSieben hat jetzt die komplette Teilnehmerliste für das sportliche Event veröffentlicht. Laut einer Pressemitteilung werden die Stars im Doppel antreten. Mit dabei sind insgesamt 16 Promis, die um den Sieg spielen.

Sportler, Schauspieler, Models stellen sich der "Promi Padel WM" Auf dem Padel-Court wird Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) gemeinsam mit Moderator Christian Düren (35) zu sehen sein. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mario Gomez (40) tritt mit Model Lena Gercke (37) an, Youtuberin Dagi Bee (31) mit Moderator Daniel Boschmann (44) und Ex-Fußballer Marcell Jansen (39) mit Youtuber Stephan Gerick. Der ehemalige Fußballprofi Mats Hummels (36) geht mit Alexander Zverevs Bruder Mischa Zverev (38) ins Rennen, Fußballer Christoph Kramer (34) mit seinem Kollegen Marc Rzatkowski (35), der ehemalige "Bachelor" Dominik Stuckmann (33) mit Influencerin Karo Kauer sowie Content Creator Younes Zarou (27) mit Boris Beckers Sohn Elias Becker (26).

Ein bekanntes ProSieben-Gesicht wird durch die Sendung führen: Steven Gätjen (53) ist als Moderator an Bord, während Viviane Geppert (34) vom Spielfeldrand berichten soll. Marco Hagemann (48) übernimmt die Rolle des Kommentators. Der Komiker Chris Tall (34) soll als Co-Kommentator zusätzlichen Witz in die Angelegenheit bringen.

ProSieben strahlt das neue Format "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" am 18. Oktober live ab 20:15 Uhr aus. Auch über den Streamingdienst Joyn gibt es das Sportevent zu sehen. Die Spiele werden im SAP Garden in München ausgetragen.