ProSieben veranstaltet Mitte Oktober zum ersten Mal eine "Promi Padel WM". Jetzt hat der Sender die komplette Teilnehmerliste veröffentlicht. Unter anderem werden Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Ex-Fußballer Mats Hummels und Model Lena Gercke mitmachen.
Mitte Oktober steigt die erste "Promi Padel WM". ProSieben hat jetzt die komplette Teilnehmerliste für das sportliche Event veröffentlicht. Laut einer Pressemitteilung werden die Stars im Doppel antreten. Mit dabei sind insgesamt 16 Promis, die um den Sieg spielen.