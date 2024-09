1 In Bonn ist ein Islamist in Haft genommen worden (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ministerpräsident Wüst bekundet Erleichterung: In Bonn sitzt ein salafistischer Hassprediger in Haft.











Bonn - In Bonn ist ein Islamist in Abschiebehaft genommen worden. Wie verlautete, soll der Mann in den Kosovo abgeschoben werden. Er habe unter anderem Hasspropaganda im Internet verbreitet. Nach Angaben der Polizei und Stadt Bonn war der Islamist am Dienstag in Haft genommen worden.