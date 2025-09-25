Promotour: Was macht Influencerin Pamela Reif im Freizeitpark Tripsdrill?

Fitness-Ikone und Unternehmerin Pamela Reif stellte am in Tripsdrill ihre zuckerfreie Limonade vor – und sorgt bei Fans und Besuchern gleichermaßen für Freude.
Am Mittwoch hat Pamela Reif, erfolgreiche Unternehmerin, Bestsellerautorin und eine der bekanntesten Fitness-Influencerinnen Deutschlands, dem Erlebnispark Tripsdrill bei Stuttgart einen Besuch abgestattet. Im Rahmen der „Super Pop Roadshow“ machte sie dort Station, um Deutschlands ersten Erlebnispark persönlich kennenzulernen und zu erkunden.