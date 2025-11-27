Promis unterm Weihnachtsbaum : RTL verkündet neue TV-Show

Bei RTL wird an Weihnachten gequizzt: In der neuen Show "Promis unterm Weihnachtsbaum" treten prominente Familien-Teams "in einem festlichen Wettbewerb" gegeneinander an. Mit dabei sind unter anderem Luca Hänni und Ehefrau Christina.
Weihnachts-Feeling pur bei RTL: Der Sender bringt mit "Promis unterm Weihnachtsbaum - das Quiz für die ganze Familie" eine neue Show an den Start, die "Weihnachtsstimmung und emotionale Erinnerungen ins Wohnzimmer" bringen soll. Die zwei Ausgaben laufen am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag jeweils um 19:05 Uhr.