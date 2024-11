Aktuell wird die 3. Staffel von „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles“ gedreht. 12 Promis kämpfen am Strand von Thailand um 50.000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Wann startet „Promis unter Palmen“?

Die 3. Staffel von „Promis unter Palmen“ wird im Frühjahr 2025 ausgestrahlt. Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest.

Wo kann man „Promis unter Palmen“ schauen?

Die 1. Staffel ist auf der Plattform Joyn zum Streamen verfügbar. Die Ausstrahlung der 2. Staffel wurde nach dem Tod von Willi Herren aus „Pietätsgründen“ abgebrochen. Bis dahin wurden lediglich 2 Folgen ausgestrahlt. Hier geht’s direkt zum Stream von Staffel 1:

ANZEIGE

Welche Kandidaten sind in der 3. Staffel mit dabei?

Welche Promis in der 3. Staffel für Geld alles machen, haben wir hier für Sie zusammengefasst: Das sind die Kandidaten von "Promis unter Palmen (3. STaffel)“.

Diese Promis waren in Staffel 1 und 2 mit dabei

Staffel 1: Bastian Yotta, Matthias Mangiapane, Janine Pink, Tobias Wegener, Carina Spack, Désirée Nick, Claudia Obert, Ronald Schill, Eva Benetatou, Ennesto Monté

Staffel 2: Giulia Siegel, Kathy Bähm, Melanie Müller, Willi Herren, Emmy Russ, Calvin Kleinen, Kate Merlan, Elena Miras, Henrik Stoltenberg, Chris Töpperwien, Patricia Blanco, Marcus Prinz von Anhalt

Welcher Promis haben bisher gewonnen?

Die 1. Staffel gewann Unternehmer Bastian Yotta. Der Sieg in Staffel 2 ging an Model und DJ Giulia Siegel.

Darum geht es in „Promis unter Palmen“

"Promis unter Palmen" ist eine deutsche Reality-Show, in der prominente Teilnehmer gemeinsam in einer luxuriösen Villa in Thailand leben und in verschiedenen Spielen und Herausforderungen gegeneinander antreten. Ziel ist es, sich gegen die Mitstreiter durchzusetzen und am Ende ein Preisgeld sowie die "Goldene Kokosnuss" als Trophäe zu gewinnen.