Promis unter Palmen: Kandidatin spielt doppelt falsch

Die Kapitäne Eric Stehfest und Dilara Kruse mauscheln bei "Promis unter Palmen": Sie wollen durch Spielmanipulation Claude-Oliver Rudolph loswerden. Doch Dilara spielt ein doppeltes Spiel...

"Ich mache nicht mehr alles": Gina-Lisa Lohfink (39) hat aus vergangenen Formaten, in denen sie sich gerne demütigen ließ, gelernt. Wie schon in der ersten Folge von "Promis unter Palmen" (montags 20:15 Uhr in Sat.1, auch auf Joyn) verweigert sie auch in Episode zwei das Kapitänsspiel. Auch Silvia Wollny (61) weigert sich, mit dem Mund Fruchtstücke zu angeln, die an Fäden in einem Glaskasten voller riesiger Heuschrecken hängen.

Franziska Temme (30) versucht sich wenigstens an der Aufgabe, kapituliert aber schnell vor den Krabbeltieren. Sie spielt also wie Gina-Lisa und Silvia kein Geld für den Jackpot ein. Kapitänin kann Franzi auch nicht werden. Dieses Privileg erkämpfen sich Eric Stehfest (36) und Dilara Kruse (33).

Dilara spielt doppelt falsch

Anstatt einfach bestmögliche Teams zusammenzustellen, beginnen die Kapitäne zu mauscheln. Eric und Dilara sind sich einig: Claude-Oliver Rudolph (69), der in der ersten Episode polarisierte, muss raus. Doch Dilara spielt doppelt falsch. Anstatt Claude will sie Erics Noch-Gattin Edith (30) loswerden. Denn zwei Stehfests sind einfach zu viel, ihr Zusammenhalt sorge für eine unfaire Dynamik im Kampf um die Goldene Kokosnuss.

Dilaras Plan: Sie will Edith und Claude in ihr Team wählen und absichtlich verlieren. Dann stellt sie die beiden für das gegnerische Team zur Rauswahl auf. Eric stimmt dem Manöver zu. Doch was er nicht ahnt: Dilara will ihre Verbündeten anweisen, nicht gegen Claude zu stimmen, sondern gegen Edith.

Stehfests stehen nicht fest zueinander

Doch eigentlich braucht es kein Spiel, um die Stehfests zu separieren. Dafür sorgt das Expaar schon selbst. Der eigentlich abstinente Eric trinkt bei einer Party mit den anderen Kandidaten, feiert gelöst. Nur Edith sitzt grummelnd abseits. Sie macht sich Sorgen um ihren Noch-Mann, sie habe in der Vergangenheit bei ihm negative Folgen von Alkoholkonsum ausbaden müssen. Edith wirft Eric vor, das Stehfest-Team zu entzweien. "Es gibt kein uns", entgegnet der trocken.

Am nächsten Morgen geht es für die Stars in das Teamspiel, dessen Ausgang schon feststeht. Vier Promis laufen auf zwei großen Skiern durch einen Parcours. Dilara tut alles, um das Vorankommen zu sabotieren. Der ahnungslose Claude kann nicht viel dagegen machen. Edith manipuliert fleißig mit. Dass sie dabei ihr eigenes Grab gräbt, ahnt sie freilich nicht.

Dilaras Team verliert wie vorgesehen. Doch Gina-Lisa, die keine Lust auf Intrigen hat, hält den mentalen Druck nicht mehr aus. Sie steckt Eric den teuflischen Plan. Der ist natürlich empört - und hält zu seiner Edith.

Wen stellt Dilara nun zur Abwahl auf, nachdem die Ränkespiele aufgeflogen sind? Claude ist ihr jetzt zu heiß, er könnte statt Edith die meisten Stimmen holen. Maurice Dziwak (27) bietet sich als Scheinkandidat an. Und tatsächlich nominiert Dilara ihn und Edith. Bis auf Eric votieren dann auch alle Spieler des siegreichen Teams gegen Edith.

Der Plan ist also aufgegangen, die Stehfests sind getrennt. "Die Leute, die das sehen, werden uns so hassen", räumt Franzi ein.