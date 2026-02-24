Promis unter Palmen: Kandidatin spielt doppelt falsch

Die Kapitäne Eric Stehfest und Dilara Kruse mauscheln bei "Promis unter Palmen": Sie wollen durch Spielmanipulation Claude-Oliver Rudolph loswerden. Doch Dilara spielt ein doppeltes Spiel...
"Ich mache nicht mehr alles": Gina-Lisa Lohfink (39) hat aus vergangenen Formaten, in denen sie sich gerne demütigen ließ, gelernt. Wie schon in der ersten Folge von "Promis unter Palmen" (montags 20:15 Uhr in Sat.1, auch auf Joyn) verweigert sie auch in Episode zwei das Kapitänsspiel. Auch Silvia Wollny (61) weigert sich, mit dem Mund Fruchtstücke zu angeln, die an Fäden in einem Glaskasten voller riesiger Heuschrecken hängen.