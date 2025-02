Bei "Promis unter Palmen" sind Drama, hitzige Auseinandersetzungen und große Emotionen garantiert. In der 2. Folge musste Ex-Nationaltorwart Eike Immel seine Koffer packen.

Promis unter Palmen 2025: Der zweite Exit-Talk

Eike Immel war zu Gast in der Late-Night-Show von "Promis unter Palmen" und sprach über seinen Exit und seine erste Reality-TV-Erfahrung:

Wo kann man "Promis unter Palmen" schauen?

Die dritte Staffel von Promis unter Palmen läuft seit dem 17. Februar 2025. Neue Folgen sind jeden Montag um 20:15 Uhr auf SAT.1 zu sehen und parallel im Livestream auf Joyn verfügbar. Verpasste Episoden können kostenlos auf Joyn nachträglich abgerufen werden. Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten möchte, hat mit Joyn PLUS+ die Möglichkeit, die Folgen bereits eine Woche im Voraus zu streamen – allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement. Hie geht's direkt zum Angebot:

ANZEIGE

Darum geht es in "Promis unter Palmen"

"Promis unter Palmen" ist eine Reality-TV-Show auf Sat.1, in der Prominente in einer luxuriösen Villa aufeinandertreffen und sich in verschiedenen Challenges messen. Neben taktischen Spielen und körperlichen Herausforderungen sorgt vor allem das Zusammenleben für Spannung – mit Drama, strategischen Allianzen und hitzigen Auseinandersetzungen.