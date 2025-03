In der 3. Folge von "Promis unter Palmen" kann Yvonne ihre Emotionen nach einem Streit mit Cosimo nicht mehr zurückhalten. Doch Melody ist sich sicher: Yvonne möchte nur Sendezeit.

"Promis unter Palmen" 2025: Yvonne Woelke verliert die Fassung

So kannst du die 3. Staffel von „Promis unter Palmen“ sehen

Die dritte Staffel von „Promis unter Palmen“ läuft seit dem 17. Februar 2025. Neue Folgen zeigt SAT.1 immer montags um 20:15 Uhr im Fernsehen. Parallel dazu gibt es die aktuelle Episode auch live auf Joyn. Falls eine Folge verpasst wurde, lässt sie sich im Anschluss kostenlos in der Joyn-Mediathek abrufen. Wer nicht so lange warten will, kann mit Joyn PLUS+ sogar eine Woche früher reinschauen – dieser Service ist allerdings kostenpflichtig.

Über Yvonne Woelke

Yvonne Woelke ist Schauspielerin und wurde vor allem durch ihre Rollen in Daily Soaps bekannt. In den letzten Jahren machte sie aber weniger mit ihrer Schauspielkarriere Schlagzeilen – stattdessen sorgten ihre Auftritte in Reality-Formaten und die Gerüchte rund um ihre Freundschaft mit Peter Klein für Gesprächsstoff. 2025 ist sie Teil der dritten Staffel von „Promis unter Palmen“ und stellt sich dort neuen Herausforderungen. Abseits der Kameras engagiert sich Woelke auch sozial und setzt sich für Tierschutz ein.