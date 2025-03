In Folge 4 von "Promis unter Palmen" 2025 erwartet die Teilnehmer eine emotionale Überraschung: Videobotschaften von ihren Liebsten zu Hause. Während einige zu Tränen gerührt sind, bringen andere Nachrichten neue Spannungen in die Villa.

"Promis unter Palmen" 2025: Videobotschaften bringen Emotionen & neue Spannungen in die Villa

In Folge 4 von "Promis unter Palmen" erhalten die Kandidaten persönliche Videobotschaften von Familie und Freunden. Wie sie darauf reagieren, sehen Sie hier:

Lesen Sie auch: "Promis unter Palmen" 2025: Wer ist raus in Folge 4?

Wo kann man die 3. Staffel von "Promis unter Palmen" schauen?

Die dritte Staffel von „Promis unter Palmen“ läuft seit dem 17. Februar 2025. Neue Folgen werden immer montags um 20:15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt und sind gleichzeitig im Joyn-Livestream verfügbar. Wer eine Episode verpasst, kann sie anschließend kostenlos auf Joyn nachholen. Mit Joyn PLUS+ stehen die Folgen sogar bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bereit – allerdings nur im kostenpflichtigen Abo. Zum Angebot geht es hier:

ANZEIGE

Um was geht es bei "Promis unter Palmen"?

„Promis unter Palmen“ ist eine deutsche Reality-Show, in der prominente Teilnehmer gemeinsam in einer luxuriösen Villa an einem tropischen Schauplatz wohnen. Dort treten sie in unterschiedlichen Spielen und Challenges gegeneinander an. Neben dem Preisgeld spielen Taktik, Bündnisse und jede Menge Drama eine zentrale Rolle. Die Promis müssen sich nicht nur körperlichen und mentalen Prüfungen stellen, sondern auch den Spannungen und Streitigkeiten innerhalb der Gruppe.

Besonders bekannt und beliebt ist die Show für ihre einzigartige Mischung aus Unterhaltung, Trash-TV und emotionalen Höhepunkten. Wenn starke Charaktere aufeinandertreffen, entstehen nicht nur Freundschaften, sondern auch erbitterte Feindschaften – oft mit Szenen, die TV-Geschichte schreiben. Neben den spannenden Challenges, in denen sich die Promis Vorteile sichern können, stehen regelmäßig Nominierungen und Rauswahlen an, bis am Ende ein Gewinner oder eine Gewinnerin feststeht.