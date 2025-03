In der 3. Folge von "Promis unter Palmen" erhebt Kim Virginia Hartung schwere Vorwürfe gegen Kandidat Chico und fordert seinen Rausschmiss.

"Promis unter Palmen" 2025: Schlag ins Gesicht? Kim fordert Chicos Rauswurf

Nach einem Eklat wirft Kim Virginia Hartung Mitkonkurrent Chico vor, ihr gegenüber hangreiflich geworden zu sein. Sie fordert die Produktion im Interview auf, ihn aus der Show zu werfen. Wie sich das Promis-unter-Palmen-Team entschieden hat und was genau passiert ist, können Sie hier im Video anschauen:

So kannst du die 3. Staffel von „Promis unter Palmen“ sehen

Die dritte Staffel von „Promis unter Palmen“ läuft seit dem 17. Februar 2025. Neue Folgen zeigt SAT.1 immer montags um 20:15 Uhr im Fernsehen. Parallel dazu gibt es die aktuelle Episode auch live auf Joyn. Falls eine Folge verpasst wurde, lässt sie sich im Anschluss kostenlos in der Joyn-Mediathek abrufen. Wer nicht so lange warten will, kann mit Joyn PLUS+ sogar eine Woche früher reinschauen – dieser Service ist allerdings kostenpflichtig.

Über Kim Virgina Hartung

Kim Virginia Hartung wurde einem größeren Publikum bei „Der Bachelor“ bekannt. Zwar blieb die große Liebe aus, doch ihre direkte Art und ihre Lust auf Konfrontation machten sie schnell zu einer der auffälligsten Kandidatinnen der Staffel. Seitdem hat sie sich fest in der Reality-TV-Szene etabliert. Kim Virginia war unter anderem bei „Temptation Island“ und „Are You The One – Realitystars in Love“ zu sehen. 2025 sorgt sie nun bei „Promis unter Palmen“ für Wirbel – und bleibt sich dabei treu: laut, emotional und immer bereit für die nächste Auseinandersetzung.