Bei "Promis unter Palmen" sind Drama, hitzige Auseinandersetzungen und große Emotionen garantiert. Bereits in der 1. Folge musste eine Teilnehmerin die Show verlassen. Die Wahl fiel letztendlich auf Janina Youssefian.

Promis unter Palmen 2025: Der erste Exit-Talk

Janina Youssefian war zu Gast in der Late-Night-Show von "Promis unter Palmen" und sprach über ihren Exit und die Zickereien in der Villa:

Darum geht es in "Promis unter Palmen"

"Promis unter Palmen" ist eine Reality-TV-Show auf Sat.1, in der Prominente in einer luxuriösen Villa aufeinandertreffen und sich in verschiedenen Challenges messen. Neben taktischen Spielen und körperlichen Herausforderungen sorgt vor allem das Zusammenleben für Spannung – mit Drama, strategischen Allianzen und hitzigen Auseinandersetzungen.