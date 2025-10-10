Unerwartete Störung zur Halbzeit: Für diese wichtige Botschaft haben Carolin Kebekus, Lukas Podolski, Peter Maffay und mehr die Länderspiel-Pause unterbrochen.
Unerwartete Unterbrechung im Ersten: Während der Halbzeitpause des heutigen Länderspiels zwischen Deutschland und Luxemburg wurde die Übertragung um 21:30 Uhr für einige Minuten durch eine besondere Aktion unterbrochen. Unter dem Motto #melddichmalwieder machten Carolin Kebekus, Jasmin Wagner, Peter Maffay, Mark Forster und Lukas Podolski auf das Thema Einsamkeit aufmerksam.