Steffen Henssler stellt sich einer neuen Herausforderung: In "Europa grillt den Henssler" treten 16 Länder gegen den Koch-Star an. Mit dabei: Alexander Herrmann als Jurymitglied, Promis wie Ross Antony und Dolly Buster - und eine besondere Premiere für Johann Lafer.
Der Winter wird heiß: Steffen Henssler (53) wagt sich auf internationales Parkett. Nach dem Erfolg von "Deutschland grillt den Henssler" folgt nun die europäische Variante - und die hat es in sich. Ab dem 23. November zeigt Vox immer sonntags um 20:15 Uhr, wie sich der Koch-Profi gegen die kulinarische Vielfalt eines ganzen Kontinents behauptet.