Melanie Thamm-Beck organisiert seit fast 30 Jahren das Kulturprogramm in Korntal-Münchingen. Promis und das Publikum kommen aber nicht einfach so in die Veranstaltungsstätten.

Melanie Thamm-Beck schaut sich jede Kulturveranstaltung in Korntal-Münchingen an. Manchmal weiß sie schon vorher, was das Publikum erwartet, etwa wenn sie bei einer Theaterprobe mit dabei war. Das ist aber nicht immer möglich. „Man kauft oft die Katze im Sack“, erzählt Melanie Thamm-Beck, die städtische Kulturreferentin: Sie sieht dann erst am Abend der Veranstaltung diese live und komplett – wie das Publikum. Melanie Thamm-Beck lacht. „Überwiegend habe ich ein gutes Händchen.“ Und damit ein zufriedenes Publikum. Falls das mal nicht der Fall sein sollte, sei das kein Drama: Die treue Kundschaft verzeihe einen Fauxpas.

Seit 28 Jahren organisiert Melanie Thamm-Beck als Kulturreferentin von Korntal-Münchingen das Programm. Das für die kommende Saison, die im Oktober beginnt, steht weitgehend. Wie immer bringt sie Bewährtes und Neues in die Stadthalle in Korntal und den Widdumhof in Münchingen.

TV-Promis wie Dietmar Bär und Friedemann Weise kommen nach Korntal-Münchingen

Von den Inszenierungen der Landesbühne Esslingen ist sie ein großer Fan. Das Theater sei besonders gut im Bereich Musiktheater beziehungsweise musikalische Produktion. Zu sehen ist unter anderem von dort das Kindertheater „Das schrillste Blau“ und „Der geschenkte Gaul“, ein Musical über das Leben von Hildegard Knef.

Auch freut sich Thamm-Beck auf „Nicht nur zur Weihnachtszeit“, eine Konzertlesung nach Heinrich Böll. Der Schauspieler und Sprecher Dietmar Bär liest dabei. Bekannt ist Bär als „Tatort“-Ermittler Freddy Schenk. Erneut sind die Pubertäts-Docs Jan-Uwe Rogge und Matthias Jung mit „Chill mal! Pubertät – Loslassen und Halt geben“ in der Stadt, erstmals kommt Friedemann Weise, bekannt aus der ZDF Satiresendung „Heute-Show“.

Dietmar Bär spielt in der TV-Serie „Tatort“ den Ermittler Freddy Schenk. Im Dezember kommt er für eine Konzertlesung nach Korntal-Münchingen, Foto: Henning Kaiser/dpa

Promis wie Publikum kommen aber nicht einfach so verlässlich in die Veranstaltungsstätten. Es ist harte Arbeit für Melanie Thamm-Beck. Sie sagt, es werde immer schwieriger, vor allem prominente Künstler zu kriegen. Diese würden ihren Wert kennen, was mit hohen Honorarforderungen einhergehe. Manche Künstler würden auch größere Hallen bevorzugen, als Korntal-Münchingen zu bieten hat.

Kindertheater soll die Jüngsten an Kultur heranführen

Zugleich ist laut Thamm-Beck die Zahl der Anbieter von Theaterproduktionen gesunken. Einige Anbieter hätten die Coronakrise nicht überstanden. Ihre „guten langjährigen Kontakte“ zu Agenturen und Künstlern helfen ihr, sagt Melanie Thamm-Beck. Dass sie bei jeder Veranstaltung präsent sei, zahle sich ebenso aus wie den Künstlern zu zeigen, dass sie ihre Arbeit schätze und alles dafür tue, dass sie sich wohlfühlen. „Man muss Herzblut haben – und andere das spüren lassen.“

Das Publikum wiederum goutiere das „abwechslungsreiche und unterhaltsame Programm mit Anspruch“. Statt Events bekomme es verlässlich, über ein Kulturjahr verteilt, Veranstaltungen aus verschiedenen Genres. Um die Jüngsten an die Kultur vor Ort heranzuführen, kooperiert Thamm-Beck mit Grundschulen und macht auch Kitas Angebote.

Kultur wird teurer: Die Eintrittspreise steigen in Korntal-Münchingen

Die Zahlen sprechen für die Kulturreferentin, die von „großem Zuspruch“ berichtet: Voriges Jahr haben genau 6542 Personen die gebotenen 23 Veranstaltungen besucht. Die Zahl der Abonnenten steigt weiter, aktuell sind es 374. Im Jahr 2024 hatten 6284 Menschen die 22 Veranstaltungen besucht.

„Die Stadt ist kulturaffin. Die Kultur hier hat einen Stellenwert“, sagt Melanie Thamm-Beck. Sie ist auch über die Rückendeckung von Stadtverwaltung und Gemeinderat froh; der Zuschuss beträgt diesmal 39 000 Euro. Wegen gestiegener Kosten werden indes die Eintrittspreise teurer. So kostet das Abonnement künftig 5,5 bis 7 Prozent mehr. Zuletzt gab es 2023 eine Erhöhung. Melanie Thamm-Beck sagt, sie liebe ihren Job. „Ich darf das machen, hinter dem ich stehe – und man steht hinter mir.“

Am Mittwoch, 13. Mai, 20 Uhr, ist in der Stadthalle ein Theater-Info Abend. Dabei stellt Melanie Thamm-Beck zunächst das neue Kulturprogramm vor. Danach betreten „Junge Junge“ die Bühne – hier trifft Comedy auf Zauberkunst. Ein kostenfreies Ticket lässt sich telefonisch reservieren unter 0711/83 67 25 10.

