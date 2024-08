Promis: Brangelina-Tochter Shiloh streicht Pitt aus ihrem Namen

3 Shiloh Jolie-Pitt legt den Nachnamen ihres Vaters ab. (Archivbild) Foto: Yui Mok/Press Association/dpa

Aus Shiloh Jolie-Pitt wird Shiloh Jolie: Die Tochter des geschiedenen Hollywood-Paares Angelina Jolie und Brad Pitt macht die Namensänderung amtlich.











Los Angeles (dpa) – Eine Tochter der Schauspieler Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) hat den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt. An ihrem 18. Geburtstag Ende Mai hatte Shiloh Nouvel Jolie-Pitt ein Gesuch bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht, um den Nachnamen "Pitt" aus ihrem Namen zu entfernen. Dies sei nun von Amts wegen bewilligt worden, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Dokumente. Laut "People.com" ist der legal eingetragene Name des Teenagers "Shiloh Jolie".