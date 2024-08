Prominenz: Klum postet Liebesgruß an Hochzeitstag: „Liebe Dich Tom“

1 Das Paar ist seit fünf Jahren verheiratet. (Archivbild) Foto: dpa/Doug Peters

Heidi Klum und Tom Kaulitz feierten im August 2019 in Italien auf einer Luxusjacht ihre Hochzeit. Zum fünften Hochzeitstag postete Klum mehrere Selfies und ein Video des Paares vom Strand.











Model Heidi Klum hat ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34) zum fünften Hochzeitstag Liebesgrüße auf Instagram geschickt. „Ich Liebe Dich Tom“, schrieb die 51-Jährige in einem Post. Und: „Ich hätte mir keinen besseren wünschen können.“ (OriginaI: „I could not ask for a better one“) Dazu postete sie drei Selfies von sich mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen an einem Strand. Auch ein Video vom Strand teilte Klum, zu dem sie „Happy anniversary“ schrieb.