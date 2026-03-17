Die vierte Staffel von "The White Lotus" nimmt weiter Gestalt an. Nach Helena Bonham Carter und Steve Coogan stoßen nun fünf weitere bekannte Gesichter zum Cast.
Die Gästeliste für das nächste Luxus-Abenteuer von HBO wird immer länger. Wie der Streamingdienst bestätigt hat, stoßen fünf weitere bekannte Gesichter zum Ensemble der vierten Staffel von "The White Lotus" hinzu: "New Girl"-Star Max Greenfield (46), "Silicon Valley"-Darsteller Kumail Nanjiani (47), Marvel-Star Chloe Bennet (33), "The Sex Lives of College Girls"-Darsteller Charlie Hall (28) und der Drehbuchautor Jarrad Paul (49) übernehmen feste Rollen in der kommenden Staffel der Hitserie.