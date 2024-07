Prominenter Umweltschützer: Leonardo DiCaprio kämpft für Schutzgebiet auf Philippinen

Manila/Los Angeles - Hollywoodstar und Umweltaktivist Leonardo DiCaprio macht sich für ein bedrohtes Naturschutzgebiet auf den Philippinen stark. Die Masungi Georeserve im Sierra Madre-Gebirge unweit der Hauptstadt Manila habe sich nach einer massiven Abholzung in den 1990er Jahren mittlerweile wieder in ein blühendes und geschütztes Ökosystem verwandelt, schrieb der 49-jährige Oscar-Preisträger auf Instagram. Durch neue Pläne der Regierung sei das Gebiet aber nun massiv bedroht.

"Jetzt ist dieser Erfolg in Gefahr, weil das Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen droht, die Vereinbarung aufzukündigen, die dieses Gebiet vor massivem Landraub schützt", betonte DiCaprio ("The Wolf of Wallstreet") in einem langen Post. Das Vorhaben würde alle bisher erzielten Erfolge zunichtemachen und Bergbau, Abholzung und illegaler Erschließung wieder Tür und Tor öffnen.

Lesen Sie auch

Zehntausende Likes

Möglichst viele Menschen sollten an Präsident Ferdinand Marcos Jr. appellieren, Masungi weiter zu schützen, forderte DiCaprio. Zehntausende Nutzer aus aller Welt haben den Post bereits gelikt. Viele lobten in Kommentaren den Einsatz des Schauspielers und versprachen Unterstützung.

DiCaprio gründete bereits 1998 seine Leonardo DiCaprio Foundation, mit der er sich für Umweltschutz und gegen die globale Erderwärmung einsetzt. Auch auf seinem Instagram-Account, auf dem ihm mehr als 60 Millionen Menschen folgen, geht es vorwiegend um Naturschutzprojekte.