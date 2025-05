Prominente mit neuem Glauben: Shia LaBeouf und mehr: Diese Stars sind zum Katholizismus übergetreten

Die Wahl von Robert F. Prevost (69) zum neuen Papst Leo XIV. sorgt weltweit für Aufsehen - nicht nur unter Katholiken. Der Katholizismus erlebt derzeit ein bemerkenswertes öffentliches Interesse. Zahlreiche Prominente bekennen sich offen zum katholischen Glauben oder konvertieren sogar. Unter ihnen sind auch Schauspieler wie Shia LaBeouf (38) und Russell Brand (49), die in der Vergangenheit mit schweren Missbrauchsvorwürfen konfrontiert wurden - und sich nun als geläuterte Gläubige präsentieren.

Shia LaBeouf

Schauspieler Shia LaBeouf machte jahrelang vor allem mit Skandalen von sich reden - beruflich durch exzessive Rollenvorbereitung und auffälliges Verhalten am Set, privat durch schwere Vorwürfe. 2020 klagte Musikerin FKA Twigs (37) ihn wegen physischen und emotionalen Missbrauchs an. Kurz darauf erhob auch Sängerin Sia (40), die zuvor mit LaBeouf liiert war, ähnliche Anschuldigungen. Hinzu kamen öffentlich bekannte Alkoholprobleme.

Mittlerweile will der "Transformers"-Star geläutert sein. In einem aktuellen Interview mit "The Hollywood Reporter" sprach LaBeouf davon, dass ein Mangel an Spiritualität für seine Verfehlungen mitverantwortlich war.

Der Wendepunkt kam 2022: Shia LaBeouf bereitete sich auf die Rolle des Heiligen Pater Pio (1887-1968) in dem Film "Padre Pio" vor. Inspiriert von seinen Recherchen, gab er in einem Interview mit dem US-Bischof Robert Barron bekannt, sich dem Katholizismus zugewandt zu haben. Im Januar 2024 trat er dann mit der Firmung offiziell in die katholische Kirche ein. Die Catholic News Agency berichtete sogar, dass sich der Schauspieler als Diakon einbringen will.

JD Vance

JD Vance (40) konvertierte nicht nur vom Trump-Kritiker zu dessen Vizepräsidenten, sondern auch vom Protestantismus zum Katholizismus. Vance wuchs in einem streng konservativen, evangelikalen Umfeld auf, wie er einmal erzählte. Später durchlief er eine "wütende atheistische Phase".

Sein Interesse am Glauben wurde neu entfacht, als er mit der katholischen Theologie in Berührung kam - insbesondere ihr intellektueller Anspruch habe ihn beeindruckt. 2019 ließ sich Vance schließlich taufen und empfing auch das Sakrament der Firmung. Der Politiker ist nach dem späteren Präsidenten Joe Biden (82) übrigens erst der zweite katholische Vizepräsident in der Geschichte der protestantisch geprägten USA.

Russell Brand

Lange identifizierte sich Russell Brand eher mit buddhistischen Lehren - doch im April 2024 ließ sich der Schauspieler und Komiker in der Themse christlich taufen, und zwar öffentlichkeitswirksam von Abenteurer und TV-Moderator Bear Grylls (49). Ob sich Brand dem Katholizismus oder dem Protestantismus zugehörig fühlt, ist bislang unklar. Auffällig ist jedoch seine Nähe zur katholischen Praxis: Er betete bereits öffentlich den Rosenkranz und unterstützte finanziell eine katholische Meditations-App.

Der Zeitpunkt von Brands religiöser Hinwendung fiel in die Phase, in der mehrere Frauen dem Ex-Mann von Katy Perry (40) sexuellen Missbrauch vorwarfen. In Interviews erklärte Brand, er habe sich in dieser Zeit intensiv mit Jesus beschäftigt - jemandem, der ebenfalls gelitten habe. Seine Taufe bezeichnete er als symbolischen Akt der Reinigung: Er wolle seine Sünden loswerden.

Rob Schneider

Noch ein konvertierter Komiker: Rob Schneider (61) verkündete an seinem 60. Geburtstag am 31. Oktober öffentlich, dass er sich dem Katholizismus zugewandt hat. Der aus "Saturday Night Live" bekannte Comedian ist der Sohn eines jüdischen Vaters und einer katholischen Mutter. Zwar wuchs er religiös auf, verlor jedoch später den Bezug zum Glauben, wie er in einem Interview mit dem Sender CBN erzählte.

Nicht nur männliche Stars wandten sich in den letzten Jahren der katholischen Kirche zu. "Ich bin jetzt katholisch... lasst uns beten", verkündete Britney Spears (43) 2021 via Instagram. In dem Video zeigte die baptistisch erzogene Sängerin ein Kleid, das sie - wie sie betonte - gerade zur Messe getragen hatte.

Doch ihre religiöse Wandlung war nur von kurzer Dauer. Bereits 2022 erklärte Britney Spears, sie habe ihren Glauben verloren - und bezeichnete sich selbst als "Atheistin". Inmitten des öffentlichen Streits mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (47) um ihre gemeinsamen Söhne sagte sie: "Ich glaube nicht mehr an Gott, weil meine Kinder und meine Familie mich so behandelt haben."