Prominente Genesungswünsche: Dschungelcamper Hubert Fella meldet sich nach Knie-OP

Noch vor dem Dschungelcamp sollte Hubert Fella eigentlich am Knie operiert werden. Der längst überfällige Eingriff ist nun erfolgt, wie der "Hot oder Schrott"-Star auf Instagram mitteilte.
Dass Dschungelcamp-Kandidat Hubert Fella (58) eine Knie-Operation bevorsteht, hatte der "Hot oder Schrott"-Star noch vor seinem Abflug gen Australien Anfang des Jahres bekanntgegeben. Mit etwas Verzögerung ist diese nun erfolgreich vollzogen worden. Das zeigt der Partner von Realitystar Matthias Mangiapane (42) in einem Videobeitrag auf seinem offiziellen Instagram-Account.