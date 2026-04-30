„Prominent getrennt“ 2026: Wer ist raus? (Folge 1)

„Prominent getrennt“ startet in die 5. Runde: Erneut treten Ex-Paare gegeneinander an – im Kampf um das Preisgeld und eine mögliche Aussprache. Wer bereits in Folge 1 die Heimreise antreten muss, erfahrt ihr hier.

„Prominent getrennt“ ist zurück: In der 5. Staffel treffen wieder ehemalige Paare aufeinander, die nicht nur um ein Preisgeld kämpfen, sondern sich auch ihrer gemeinsamen Vergangenheit stellen müssen. Schon in Folge 1 wird deutlich: Für einige ist das Kapitel noch lange nicht abgeschlossen.

So war die 1. Folge Der Einzug von Vanessa & Aleks

Als erstes Paar betreten Vanessa und Aleks die Villa. Schon beim Wiedersehen ist die Stimmung angespannt. Vanessa will ihrem Ex nicht einmal die Hand geben, während Aleks deutliche Kritik äußert: Seit der Trennung habe sie sich ins Negative verändert und kleide sich inzwischen sehr freizügig. „Kommt einfach billig rüber“, sagt er über seine Ex. Vanessa hingegen zeigt sich selbstbewusst und gestärkt: „Jetzt bin ich erst recht noch rebellischer. Ich bin so eine starke Frau. Ich glaube, ich bin genau all das, wovor er eigentlich immer Angst hatte.“ Bei „Prominent getrennt“ will sie andere Frauen vor Männern wie Aleks warnen. Nach der Ankunft verschärfen sich die Spannungen: Während Aleks vor allem gewinnen will, verfolgt Vanessa ganz andere Ziele

Der Einzug von Rebecca & Gök

Beim Einzug sprechen Gök und Rebecca offen über die Gründe für ihr Beziehungsaus. Gök wirft Rebecca vor, dass ihm in der Beziehung die Nähe und Zuneigung gefehlt hätten. Rebecca erklärt dagegen, dass es ihr damals psychisch schlecht gegangen sei und Sex für sie in so einer Situation das Letzte gewesen sei, woran sie denken konnte. Am Ende zog Gök einen Schlussstrich. Trotz der angespannten Stimmung beim Wiedersehen sind beide überzeugt, dass sie die Show gemeinsam meistern können, auch wenn es nicht leicht wird. Für Gök steht dabei noch mehr auf dem Spiel: Er will die Sendung nutzen, um das Verhältnis zu seinem Sohn zu verbessern.

Bei der Zimmerverteilung kommt es direkt zu einem unangenehmen Überraschungsmoment: Die beiden sollen ausgerechnet mit einer Frau (Vanessa von „Das Sommerhaus der Normalos“ ein Zimmer teilen, die offenbar schon vor einiger Zeit versucht hat, sich an Gök heranzumachen.

Der Einzug von Tanina & Fabian

Nachdem die beiden bei „Too Hot to Handle“ ein Paar wurden und Tanina überzeugt war, dass Fabian sich für sie ändern würde, erreichten sie brisante Informationen: Fabian soll auf Mallorca fremdgegangen sein – und das nicht nur einmal. Er selbst sagt dazu, dass er von dem Abend kaum noch etwas wisse. Für Tanina war das der endgültige Schlussstrich, für Fabian eher ein Gefühl von neuer Freiheit. Beim Wiedersehen bleiben die beiden überraschend entspannt. Fabian ist vor allem wegen des Geldes dabei, während Tanina hofft, nicht noch einmal schwach zu werden.

Der Einzug von Yasin und Samira

Bei Yasin und Samira kochen die Emotionen direkt hoch. Die beiden sind zu diesem Zeitpunkt seit acht Wochen getrennt. Beim Wiedersehen wirkt Yasin nachdenklich und gibt zu, dass er sich fragt, wie es so weit kommen konnte. Beide kämpfen mit den Tränen. Samira erzählt, dass Yasin gemacht habe, was er wollte, während sie die Verantwortung getragen habe. Zudem seien verletzende Beleidigungen gefallen, beispielsweise dass sie nichts wert sei. Auch die fehlende Zuneigung habe sie belastet. Die Scheidung ist bereits eingereicht – in der Hoffnung, dass sich noch etwas ändert. Yasin gesteht, wie sehr ihn die Situation schmerzt und dass er noch nicht abgeschlossen hat. Auch für Außenstehende wird schnell klar: Hier besteht noch Redebedarf.

„Prominent getrennt“: Wer ist raus in Folge 1?

n der ersten Folge gibt es weder eine Challenge noch einen Exit. Bisher sind lediglich vier Paare eingezogen.

Diese Ex-Paare sind bei der 5. Staffel noch dabei

Vanessa & Aleks ("Temptation Island VIP", eingezogen in Folge 1)

Rebecca & Gök ("Temptation Island VIP", eingezogen in Folge 1)

Tanina & Fabian ("Too Hot to Handle", eingezogen in Folge 1)

Samira & Yasin ("Love Island", eingezogen in Folge 1)

Diese Paare ziehen noch ein

Bianca & Joshi Josh ("Ex on the Beach")

Tessa & Jakob ("Das Sommerhaus der Stars")

Vanessa & Richard ("Das Sommerhaus der Normalos")

Vivien & Mou ("Temptation Island", "Ex on the Beach")

Wann und wo kann man „Prominent getrennt“ schauen?

Die 5. Staffel von „Prominent getrennt“ startet am 30. April 2026 und wird fortan immer donnerstags auf RTL+ ausgestrahlt. Frühere Staffeln sind ebenfalls jederzeit auf RTL+ abrufbar.