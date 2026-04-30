„Prominent getrennt“ 2026: Wer ist raus? (Folge 1)

„Prominent getrennt“ startet in die 5. Runde: Erneut treten Ex-Paare gegeneinander an – im Kampf um das Preisgeld und eine mögliche Aussprache. Wer bereits in Folge 1 die Heimreise antreten muss, erfahrt ihr hier.
„Prominent getrennt“ ist zurück: In der 5. Staffel treffen wieder ehemalige Paare aufeinander, die nicht nur um ein Preisgeld kämpfen, sondern sich auch ihrer gemeinsamen Vergangenheit stellen müssen. Schon in Folge 1 wird deutlich: Für einige ist das Kapitel noch lange nicht abgeschlossen.