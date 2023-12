Aktuell laufen die Dreharbeiten zur dritten Staffel von „Prominent getrennt“. Nun hat die Produktion die teilnehmenden Ex-Paare bekanntgegeben.

Diese 8 Ex-Paare sind 2024 bei „Prominent getrennt“ dabei

Luisa Früh & Max Bornmann

Während die Beziehung der beiden bei „Make Love, Fake Love“ leiden musste, trennten Sie sich kurze Zeit nach der Show. Seitdem stehen beide hin und wieder in freundschaftlichem Kontakt. Max war inzwischen auch bei „Are You The One – Realitystars in Love“ zu sehen.

Melina Hoch & Tim Kühnel

2020 gewannen die beiden „Love Island“ und verließen anschließend die Show als Paar. Nach drei Monaten Beziehung gaben Sie das Beziehungsende bekannt. Tim nahm in der Zwischenzeit an „Kampf der Realitystars“ teil, Melina versucht ihr Glück bei „Are You The One – Realitystars in Love“.

Mike Cees & Michelle Montballijn

Während Michelle als Schauspielerin arbeitet, kennt man Mike aus „Temptation Island“. Die beiden heirateten im Februar 2021 und zogen im anschließenden Sommer ins „Sommerhaus der Stars“. Nach einer Paartherapie trennten sich die beiden im Sommer 2023 endgültig.

Nico Legat & Sarah Liebich

Bekannt aus „Temptation Island“ gingen die beiden nach Nicos Betrug als Singles aus der Show. Sarah wünscht sich ein klärendes Gespräch und eine aufrichtige Entschuldigung von Nico.

Tommy Pedroni & Sandra Sicora

Tommy und Sandra waren 2021 zusammen bei „Ex on the Beach“. Während Tommy danach sein Perfect Match bei „Are You The One – Realitystars in Love“ vergeblich finden wollte, kamen die beiden im Sommer 2022 zusammen. Bei „Temptation Island VIP“ ein Jahr später zerbrach ihre Liebe.

Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

Der Bachelorette-Kandidat und die Bachelor-Kandidatin waren knapp 1 Jahr zusammen. Streitigkeiten entstanden erst, nachdem die beiden zusammengezogen sind. Die Trennung fand im September 2023 statt und ist demnach noch sehr frisch.

Emanuell Weißenberger & Kim Virginia

Kim und Emanuell lernten sich 2022 nach „Bachelor in Paradise“ kennen. Bei der Wiedersehensshow verkündeten die beiden ihren Beziehungsstatus. Die Trennung folgte 4 Monate später. Bei „Are You The One – Realitystars in Love“ trafen die beiden wieder aufeinander. Auch privat stehen sie freundschaftlich noch in Kontakt.

Gina Beckmann & Emily

Gina ist bekannt aus „Big Brother“ und „Ex on the Beach“. Ihre Ex-Freundin Emily lernte Sie über die Dating-App „Tinder“ kennen. In der Beziehung wurde auch über Verlobung und Hochzeit gesprochen. Ein Trennungsgrund waren unter anderem Vertrauensprobleme.

Wann kommt die 3. Staffel von „Prominent getrennt“?

Bisher wurde kein Startdatum 2024 bekanntgegeben. Staffel 1 wurde im Februar damals ausgestrahlt, die 2. Staffel hatte seinen Start Anfang März.

Wo kann man „Prominent getrennt“ schauen?

Wer ein Abo bei RTL+ besitzt, kann sowohl die erste als auch die zweite Staffel dort streamen. Ob die dritte Staffel zusätzlich auch im TV übertragen wird, bleibt abzuwarten.