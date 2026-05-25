Prominent besetzte Tribüne: Russell Crowe und Freundin Britney Theriot genießen French-Open-Besuch

Ein sichtlich harmonischer Pärchenausflug: Russell Crowe und seine Freundin Britney Theriot haben bei den French Open in Paris ihre Liebe öffentlich gezeigt.
Paris, das Stade Roland Garros, erster Turniertag - und mittendrin ein Paar, das sichtlich die gemeinsame Zeit genießt. Russell Crowe (62) und seine Freundin Britney Theriot (42) verfolgten am Sonntag gemeinsam das Tennisgeschehen auf der berühmtesten Sandplatzanlage der Welt - und ließen dabei kaum einen Zweifel daran, wie es um ihre Beziehung steht.