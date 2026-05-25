Prominent besetzte Tribüne: Russell Crowe und Freundin Britney Theriot genießen French-Open-Besuch

Paris, das Stade Roland Garros, erster Turniertag - und mittendrin ein Paar, das sichtlich die gemeinsame Zeit genießt. Russell Crowe (62) und seine Freundin Britney Theriot (42) verfolgten am Sonntag gemeinsam das Tennisgeschehen auf der berühmtesten Sandplatzanlage der Welt - und ließen dabei kaum einen Zweifel daran, wie es um ihre Beziehung steht.

Fotografen hielten laut "Hello!"-Magazin fest, wie der "Gladiator"-Star seiner Partnerin auf der French-Open-Tribüne einen Kuss auf die Wange drückte, während sie lachend unter einer großen Sonnenbrille hervorsah. In einem anderen Moment hielten die beiden Händchen.

Gute Laune bekam der Schauspieler auf der Tribüne auch noch aus einem anderen Grund. Beim Matchball zwischen Alexander Zverev (29) und Benjamin Bonzi (29) konnte Crowe durch Zufall den Tennisball fangen, was seine Begleiterin und ihn gleichermaßen freute, wie Clips von dem Moment zeigen.

Modisch machte das Paar eine gute Figur: Crowe erschien im dunkelblauen Anzug über grauer Weste und hellblauer Krawatte, Theriot trug einen schwarzen Blazer mit goldenem Wappendetail über einem weißen Hemd, dazu eine glatte Ponyfrisur und dezenten Schmuck. Zudem wählte sie einen leuchtend roten Lippenstift und setzte wie ihr Partner auf eine Sonnenbrille.

Kennengelernt haben sich die beiden laut Berichten 2013 am Filmset, als Theriot noch als Schauspielerin aktiv war. Romantisch verbunden wurden sie öffentlich erst 2020. Ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt absolvierten sie 2022. Seitdem halten sie ihre Beziehung weitgehend aus dem Rampenlicht heraus.

Gerüchte um Altersunterschied und Hochzeit

Ihr gemeinsamer Auftritt in Paris folgt auf eine kleine öffentliche Richtigstellung, die Crowe im vergangenen Herbst auf X vorgenommen hatte. Im Netz kursierten hartnäckig Gerüchte, wonach Theriot deutlich jünger sei als er - was der Oscarpreisträger mit unverkennbarer Ungeduld kommentierte. "Ich habe das schon viele Male klargestellt, aber manche Menschen bevorzugen die Fiktion", schrieb er. Außerdem erklärte er, dass man so etwas als Gentleman eigentlich nicht sage, aber: "Meine wunderbare Britney ist 42 Jahre alt. Ich bin 61."

Auch stellte er im Gespräch mit "60 Minutes Australia" klar, dass er nicht heiraten möchte. "Immer wieder werden Berichte veröffentlicht, dass Britney und ich verlobt seien und dass ich wieder heiraten werde. Nein", sagte Crowe. Er sei glücklich in seinem erfüllten Leben. "Warum sollte ich das mit einer Hochzeit ruinieren?"

Der 62-Jährige, der von 2003 bis 2018 mit der Musikerin und Schauspielerin Danielle Spencer (56) verheiratet war (Trennung 2012), möchte nicht mehr vor den Altar treten. Einmal zu heiraten sei "cool" gewesen, "aber ich möchte es nicht wieder tun". Crowe und Spencer haben zwei Kinder, die 2003 und 2006 zur Welt gekommen sind.