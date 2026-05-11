Promi zieht vor Gericht: Zivilklage der Pooths nach Schmuckdiebstahl abgewiesen

1 Verona Pooth kämpft nach dem Diebstahl ihres Schmuckes um einen höheren Schadenersatz. Das Landgericht Düsseldorf wies die Klage ab. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

Bei einem spektakulären Einbruch ist der Schmuck von Verona Pooth gestohlen worden. Der Fall ist bisher nicht aufgeklärt. Hoffnungen auf einen höheren Schadenersatz erfüllen sich nicht.











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Düsseldorf - Fast viereinhalb Jahre nach dem spektakulären Diebstahl ihres Schmuckes hat Moderatorin Verona Pooth ("Da werden Sie geholfen") im Kampf um einen höheren Schadenersatz eine Niederlage erlitten. Das Landgericht Düsseldorf hat die Klage der Eheleute Verona und Franjo Pooth (Az: 9a O 382/24) gegen einen Versicherungsmakler abgewiesen. Die Kläger können binnen eines Monats Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf einlegen. Pooth war bei der Verkündung nicht anwesend.