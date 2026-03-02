Promi zieht vor Gericht: Pooth hofft auf höhere Zahlungen nach Schmuckdiebstahl

Bei einem spektakulären Einbruch ist der Schmuck von Verona Pooth gestohlen worden. Der Fall ist bisher nicht aufgeklärt. Die Moderatorin will mit einer Klage einen höheren Schadenersatz erkämpfen.
Düsseldorf - Moderatorin, Unternehmerin und Werbegesicht Verona Pooth ("Da werden Sie geholfen") hofft gut vier Jahre nach dem spektakulären Diebstahl ihres Schmuckes durch Einbrecher auf ein Entgegenkommen von Versicherungen. Nach einer Klage der Eheleute Pooth gegen einen Versicherungsmakler hat das Landgericht Düsseldorf jetzt eine gütliche Einigung angeregt.