Promi-Umfrage: So halten es die Stars mit den Weihnachtsgeschenken

1 Barbara Meier strahlte zuletzt bei der Bambi-Verleihung in München auf dem roten Teppich. Foto: imago/Future Image / Sabina Spöttel

Die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk hat längst begonnen - auch bei den Promis. Immer mehr verzichten dabei aber auf materielle Dinge. "Mir ist die gemeinsame Zeit viel wichtiger", erklärt etwa Barbara Meier.











Link kopiert



Weihnachten rückt immer näher und damit auch der Run auf die Geschenke. Das ist auch bei den Promis nicht anders, wie sie spot on news in einer Umfrage verraten. "Ehrlicherweise ist dieses Jahr so viel zu tun, dass ich noch nicht ein einziges Geschenk habe", erklärt etwa Lena Gercke (36), die vor wenigen Wochen zu ihrer großen "LeGer Christmas Party" einlud. "Ich werde mich aber sehr bald darum kümmern, um nicht alles Last Minute erledigen zu müssen."