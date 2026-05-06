Im Viertelfinale von „Promi Taste“ müssen die verbliebenen Kandidaten süße Zutaten in herzhafte Gerichte integrieren. Gastjuror Christian Hümbs sorgt dabei mit ungewöhnlichen Vorgaben für schwierige Entscheidungen.

Im Viertelfinale von „Promi Taste“ dreht sich alles um die Kombination aus süß und herzhaft. Gastjuror Christian Hümbs fordert die Promis und ihre Coaches mit dem Motto „Deftige Löffel mit süßen Zutaten“ heraus. Der mehrfach ausgezeichnete Patissier und „Das große Backen“-Juror möchte Vanille, Himbeere, Mandel und Honig auf herzhaften Löffeln schmecken.

Christian Hümbs gilt als einer der bekanntesten Patissiers Deutschlands. Bekannt wurde er unter anderem durch kreative Dessert-Konzepte mit Gemüse, Kräutern und reduzierter Süße. Nun bringt er seine außergewöhnliche Sicht auf Aromen auch zu „Promi Taste“.

Teamkochen: Süße Zutaten auf herzhaften Löffeln

Im Teamkochen ziehen die Coaches zunächst ihre Zutaten:

Diese Löffel schicken die Teams ins Rennen:

Jenny Elvers (Team Gelb): Jakobsmuschel mit Tomate, Cashew und Vanille

Jakobsmuschel mit Tomate, Cashew und Vanille Jeanette Biedermann (Team Rot): Ziegenkäse mit Pistazie, Walnuss, Rote Bete, Paprika und Himbeere

Ziegenkäse mit Pistazie, Walnuss, Rote Bete, Paprika und Himbeere Paul Schütz (Team Blau): Stubenküken mit Feige, Ajo Blanco, Pfirsich und Mandel

Stubenküken mit Feige, Ajo Blanco, Pfirsich und Mandel Ben Blümel (Team Grün): Kabeljau mit Pancetta, Spinat, Karotte und Honig

Christian Hümbs entscheidet sich am Ende für den Löffel von Jenny Elvers als besten Team-Löffel. Vor allem die Verbindung aus Vanille und Jakobsmuschel überzeugt den Gastjuror. Jenny erhält dafür den goldenen Stern und zieht direkt ins Halbfinale ein.

Der schwächste Löffel kommt laut Hümbs aus Team Rot. Bei Jeanette Biedermanns Gericht habe die Himbeere nicht genug im Mittelpunkt gestanden. Coach Tim Raue vergibt den roten Stern allerdings an Elmar Paulke, der damit später ins Entscheidungskochen muss.

Solokochen: Christian Hümbs bringt seine Lieblingszutaten mit

Im Solokochen sollen die Kandidaten mindestens eine Lieblingszutat von Christian Hümbs auf ihren Löffel bringen. Zur Auswahl stehen:

Erbsen

Mais

Pastinake

Dabei dürfen die Promis selbst entscheiden, ob sie einen süßen oder herzhaften Löffel zubereiten. Durch den Sieg im Teamkochen steht Christian Hümbs diesmal Team Gelb als Coach zur Seite.

Moderatorin Angelina Kirsch begrüßt Christian Hümbs als Gastjuror. (Bild: Joyn/ Benedikt Müller)

Die Jury bewertet anschließend alle Löffel blind und verteilt goldene sowie rote Sterne.

Goldene Sterne gehen an:

Jenny Elvers

Jeanette Biedermann

Ben Blümel

Rote Sterne erhalten:

Martina Voss-Tecklenburg

Elmar Paulke

Jochen Schropp

Kathrin Menzinger

Für diese vier Kandidaten geht es damit ins Entscheidungskochen.

Entscheidungskochen: Zimt wird zur Pflichtzutat

Im Entscheidungskochen fordert Christian Hümbs einen süßen Löffel, bei dem Zimt im Mittelpunkt stehen soll.

Die Kandidaten präsentieren folgende Gerichte:

Martina Voss-Tecklenburg: Panna Cotta mit Zimt, Aprikose, Filo-Teig und Crumble

Panna Cotta mit Zimt, Aprikose, Filo-Teig und Crumble Jochen Schropp: Apfel-Beignet mit Apfel, Zimt, Vanille und Haselnuss

Apfel-Beignet mit Apfel, Zimt, Vanille und Haselnuss Kathrin Menzinger: Brandteig-Krapferl mit Zimt, Haselnuss, Apfel und weißer Schokolade

Brandteig-Krapferl mit Zimt, Haselnuss, Apfel und weißer Schokolade Elmar Paulke: Panna Cotta mit Zimt, Apfel, Pistazie, Erbsenkresse und Filo-Teig

Besonders begeistert zeigt sich Christian Hümbs von Jochen Schropps Löffel. Das Gericht habe bei ihm Kindheitserinnerungen geweckt. Damit gewinnt Jochen das Entscheidungskochen.

Auf Platz zwei landet Kathrin Menzinger, Platz drei geht an Elmar Paulke.

Wer ist raus?

Für Martina Voss-Tecklenburg endet die Reise bei „Promi Taste“ im Viertelfinale. Christian Hümbs kritisiert vor allem, dass Frucht und Säure auf ihrem Löffel nicht ideal herausgearbeitet gewesen seien.

Coach Alex Kumptner verabschiedet sich emotional von seiner Kandidatin und erklärt, er sei ein großer Fan von „seiner Martina“ geworden. Es sei ihm eine Ehre gewesen, sie coachen zu dürfen.

Martina Voss-Tecklenburg blickt trotz des Ausscheidens positiv auf die Show zurück. Die ehemalige Bundestrainerin beschreibt die Teilnahme als anstrengend und herausfordernd, betont aber auch, wie viel Spaß sie gehabt habe. Außerdem habe sie in der Sendung „Herzensmenschen gefunden“.