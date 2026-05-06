Im Viertelfinale von „Promi Taste“ müssen die verbliebenen Kandidaten süße Zutaten in herzhafte Gerichte integrieren. Gastjuror Christian Hümbs sorgt dabei mit ungewöhnlichen Vorgaben für schwierige Entscheidungen.
Im Viertelfinale von „Promi Taste“ dreht sich alles um die Kombination aus süß und herzhaft. Gastjuror Christian Hümbs fordert die Promis und ihre Coaches mit dem Motto „Deftige Löffel mit süßen Zutaten“ heraus. Der mehrfach ausgezeichnete Patissier und „Das große Backen“-Juror möchte Vanille, Himbeere, Mandel und Honig auf herzhaften Löffeln schmecken.