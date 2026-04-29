Farben, Gewürze und starke Aromen bestimmen die vierte Folge. Am Ende entscheidet ein Detail über Weiterkommen oder Aus.
In Folge 4 von „Promi Taste“ wird es aromatisch und anspruchsvoll. Unter dem Motto „Orientalische Vielfalt“ bringt Gastjuror Ali Güngörmüs die Kandidaten an ihre Grenzen. Der Sternekoch, der als erster türkischstämmiger Koch weltweit mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, steht für eine präzise und zugleich traditionsbewusste Küche. Seine Aufgaben verlangen nicht nur handwerkliches Können, sondern auch ein feines Gespür für Gewürze und Balance.