Farben, Gewürze und starke Aromen bestimmen die vierte Folge. Am Ende entscheidet ein Detail über Weiterkommen oder Aus.

In Folge 4 von „Promi Taste“ wird es aromatisch und anspruchsvoll. Unter dem Motto „Orientalische Vielfalt“ bringt Gastjuror Ali Güngörmüs die Kandidaten an ihre Grenzen. Der Sternekoch, der als erster türkischstämmiger Koch weltweit mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, steht für eine präzise und zugleich traditionsbewusste Küche. Seine Aufgaben verlangen nicht nur handwerkliches Können, sondern auch ein feines Gespür für Gewürze und Balance.

Teamkochen: Farben des Orients auf dem Löffel Zum Auftakt geht es im Teamkochen um die „Farben des Orients“. Jedes Team bekommt eine Farbe zugelost, die sich sowohl optisch als auch geschmacklich im Gericht widerspiegeln soll – inspiriert von der türkischen Küche.

Die Coaches schicken jeweils einen Löffel ins Rennen: Martina Voss-Tecklenburg überzeugt für Team Grün mit einem Lammgericht in roten Aromen, während Elmar Paulke für Team Rot eine süße Interpretation mit Baklava präsentiert. Paul Schütz bringt für Team Blau einen Tintenfisch-Löffel mit mediterran-orientalischer Note. Jenny Elvers tritt für Team Gelb mit Lammrücken, Pistazie und frischen Komponenten an.

Gastjuror Ali Güngörmüs entscheidet sich am Ende für Jenny Elvers. Ihr Löffel überzeugt durch klare Aromen und eine stimmige Umsetzung des Farbthemas. Sie erhält den goldenen Stern und ist direkt sicher in der nächsten Runde. Weniger überzeugend ist für den Juror der Löffel von Elmar Paulke – ihm fehlen Intensität, Mut und klare Orientierung am Thema. Dafür gibt es den roten Stern.

Elmar Paulke konnte im Teamkochen nicht glänzen. (Bild: Joyn/ Benedikt Müller)

Solokochen: Lieblingszutaten sorgen für Druck

Im Solokochen bringt Ali Güngörmüs drei klassische Zutaten aus seiner Küche mit: Maulbeeren, Granatapfel und Aprikosen. Mindestens eine davon muss auf dem Löffel verarbeitet werden. Die Coaches verkosten wie gewohnt blind.

Mehrere Kandidaten können überzeugen und sichern sich goldene Sterne: Jan Hofer, Melody Haase und Jeanette Biedermann. Gleichzeitig gibt es aber auch klare Verlierer: Elmar Paulke, Kathrin Menzinger und Jochen Schropp erhalten rote Sterne.

Für eine besondere Situation sorgt erneut Jan Hofer. Wie schon in der Woche zuvor bekommt er sowohl einen goldenen als auch einen roten Stern. Da der rote Stern schwerer wiegt, muss er trotz guter Leistung ins Entscheidungskochen – gemeinsam mit Elmar Paulke, Jochen Schropp und Kathrin Menzinger.

Sängerin Jeanette Biedermann kann im Solokochen punkten. (Bild: Joyn/ Benedikt Müller)

Entscheidungskochen: Pistazie als Schlüsselzutat

Im Entscheidungskochen gibt Ali Güngörmüs die Pistazie als zentrale Zutat vor. Die Kandidaten haben freie Hand bei der Umsetzung, müssen die Zutat aber klar in den Vordergrund stellen.

Elmar Paulke kann sich mit seinem Falafel-Löffel durchsetzen und wird vom Gastjuror zum besten Gericht gekürt. Jochen Schropp und Kathrin Menzinger liefern solide Leistungen, können sich aber nicht an die Spitze setzen.

Kritisch fällt das Urteil bei Jan Hofer aus. Sein Löffel wird als unausgewogen bewertet – insbesondere die Säure überdeckt laut Güngörmüs die Pistazie, die eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte.

Für Jan Hofer reicht es in dieser Folge nicht mehr: Er scheidet aus. (Bild: Joyn/ Benedikt Müller)

Wer ist raus?

Jan Hofer muss „Promi Taste“ in Folge 4 verlassen.