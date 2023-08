In diesem Jahr begrüßen wir in der Kulturlaube an der Planie prominente Gäste aus Gesellschaft, Kultur, Sport und Unterhaltung.

Wie schafft ein ehemaliger Kunstturner den Sprung als Sänger auf die Showbühne? Wie wird ein Stotterer Comedian? Wie wird man als Sängerin Tina-Turner-Darstellerin im Musical? Was zieht eine Hochspringerin runter? Und natürlich: Wie wird man eigentlich Landesbischof der Evangelischen Kirche? Fragen über Fragen, die wir beim Weindorf-Treff, dem Promi-Talk von SWR 4 Studio Stuttgart, den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung, in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag klären wollen.

Und das sind unsere Gäste in diesem Jahr, die wir bei insgesamt vier Veranstaltungen (von 17 bis 18 Uhr) in der BW-Bank-Kulturlaube an der Planie begrüßen werden: Montag, 4. September: Ernst-Wilhelm Gohl, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg; Lucas Fischer, Ex-Kunstturner und Sänger; Michael Kost, SWR-Wetterreporter; Chris Ronge, Band Rikas; Birthe Meseke, Württembergische Weinprinzessin.

Dienstag, 5. September: Georg Bruder, Moderator SWR-Aktuell; Jana Franziska Binder alias Jiska, Musikerin; Elliot Calton Hines, Bariton an der Staatsoper Stuttgart; Caroline Golter, Württembergische Weinkönigin.

Mittwoch, 6. September: Roland Mahr, neuer Intendant des Renitenztheaters; Bernd Kohlhepp, Kabarettist; Marie-Laurence Jungfleisch, Hochspringerin; Kai Bosch, Comedian, Poetry Slammer; Lisa-Marie Blatt, Württembergische Weinprinzessin.

Donnerstag, 7. September: Stefan Geschwendter, Zwei-Sterne-Koch; Aisata Blackman, Tina-Turner-Darstellerin am Musical; Mark Schober, Vorstand vom Deutschen Handballbund; Jasmin Kolberg, Marimba-Virtuosin; Birthe Meseke, Württembergische Weinprinzessin.

Moderieren werden Diana Hörger (SWR) und Tom Hörner (StN/StZ).

Auch in diesem Jahr verlosen wird an unsere Abonnentinnen und Abonnenten jeweils zwei mal zwei Plätze in der Laube mit Verzehrgutscheinen. Einsendeschluss ist Samstag, 2. September, 24 Uhr. Näheres erfahren Sie auf: www.zeitung-erleben.de/weindorftreff