Promi-Stylistin Rachel Zoe: Trennung nach 26 Ehejahren

Die US-amerikanische Promi-Stylistin Rachel Zoe (53) und ihr Ehemann Banker Rodger Berman (55) haben am 9. September ihre Trennung bekannt gegeben. Es sei eine "einvernehmliche Entscheidung", nach 26 Ehejahren getrennte Wege zu gehen, teilten sie in einem Instagram-Statement mit.

Ihre beiden Söhne wollen sie weiter gemeinsam erziehen

Die Erklärung wurde auf Zoes Instagramseite veröffentlicht. "Nach 33 gemeinsamen Jahren und 26 Ehejahren sind Rodger und ich zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, unsere Ehe zu beenden", heißt es darin. "Wir sind unglaublich stolz auf die liebevolle Familie, die wir gegründet haben, und auf unsere unzähligen gemeinsamen Erinnerungen."

Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne: Skyler Morrison (13) und Kaius Jagger (10). "Unsere oberste Priorität waren und werden immer unsere Kinder sein", betonen sie nun. "Wir sind entschlossen, unsere Jungen gemeinsam zu erziehen und in den vielen Unternehmen, die wir gemeinsam führen, weiterhin zusammenzuarbeiten."

Die Beziehung des Paares war durchaus öffentlich: etwa durch die Serie "The Rachel Zoe Project", die von 2008 bis 2013 ausgestrahlt wurde. 2015 waren beide in "Fashionably Late with Rachel Zoe" zu sehen, und Berman ist auch als Co-Moderator des Podcasts "Climbing in Heels with Rachel Zoe" von iHeartRadio aufgeführt.

Im Februar machte sie ihm noch eine Liebeserklärung

Das Paar war seit 1991 zusammen und heiratete am 15. Februar 1998. Zoe feierte ihren 26. Hochzeitstag im Februar noch mit einer süßen Hommage auf Instagram. Zu vielen Bildern machte sie ihrem Mann eine dicke Liebeserklärung. Doch zuletzt kam ihr Mann nicht mehr in ihren Storys und Fotos vor, weshalb Follower sich bereits wunderten. Das letzte Foto von ihm postete sie Mitte Juni zum Vatertag.

Designerin Rachel Zoe ist eine der bekanntesten Stylistinnen Hollywoods. Zu ihren Kundinnen zählen Schauspielerinnen wie Kate Hudson (45), Mischa Barton (38), Keira Knightley (39) und Lindsay Lohan (38).