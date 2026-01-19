Prinz Harry und sechs weitere Prominente, darunter Sir Elton John und Elizabeth Hurley, verklagen den Verlag der "Daily Mail" wegen mutmaßlicher Abhöraktionen und grober Verletzung der Privatsphäre. Am Donnerstag wird der Herzog von Sussex in London erwartet.
Prinz Harry (41) lässt nicht locker. Am heutigen Montag beginnt vor dem Londoner High Court ein aufsehenerregender Prozess, der sich über neun Wochen erstrecken soll. Gemeinsam mit sechs weiteren prominenten Klägern wirft der Herzog von Sussex dem Verlag Associated Newspapers Limited (ANL) vor, über Jahre hinweg systematisch in ihre Privatsphäre eingedrungen zu sein.