Promi-Podcasts: Diese Stars gehen mit ihren Geschwistern auf Sendung

So einige bekannte Persönlichkeiten aus Entertainment und Sport haben mittlerweile Podcasts mit ihren Geschwistern. Auch die Zverev-Brüder sind jetzt am Start. Eine Auswahl.

Viele Menschen haben in den vergangenen Jahren Podcasts für sich entdeckt. Mit 45 Prozent hören rund die Hälfte der Deutschen ab 16 Jahren zumindest gelegentlich Podcasts, wie aus einer aktuellen Erhebung des Branchenverbandes Bitkom hervorgeht. Das Angebot ist mittlerweile riesig, auch dank unzähliger Promis, die teils eigene Podcasts besitzen oder in Formaten anderer über Gott und die Welt talken.

Unter den Promi-Podcasts gibt es auch einige, in denen sich bekannte Persönlichkeiten ans Mikrofon setzen, um mit ihren Geschwistern über unterschiedlichste Themen zu sprechen. Hier eine Auswahl an Produktionen von Stars, die in diesen an der Seite ihres Bruders oder ihrer Schwester zu hören sind.

"A bis Z" mit Alexander und Mischa Zverev

Eines der jüngsten Beispiele für einen Promigeschwister-Podcast ist "A bis Z", den der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev (27) und sein Bruder sowie Manager Mischa Zverev (36) gerade gestartet haben. In dem Format soll es laut der Ankündigung neben dem Tennissport auch um Popkultur gehen. Das Doppel begrüßt dazu berühmte Gäste. In der ersten Folge empfangen die Brüder etwa die Tennislegende Boris Becker (56).

"Liebes Leben" von Amira Pocher und Hima Aly

Ein Geschwister-Podcast, der in Deutschland in den vergangenen Monaten für besonders viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist "Liebes Leben". Das Podimo-Format hat Moderatorin Amira Pocher (31) mit ihrem Bruder Hima Aly im vergangenen November gestartet. Zuvor hatte sie den Pärchen-Podcast "Die Pochers!" mit ihrem Ex-Partner Oliver Pocher (46), von dem sich die getrennten Eheleute aber verabschiedet haben. Kürzlich sprach Amira bei "Liebes Leben" etwa über ihre Beziehung mit ihrer neuen Liebe, dem Moderator Christian Düren (34). Der Komiker podcastet unterdessen mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (41) bei "Die Pochers! Frisch recycelt" weiter.

"Einfach mal Luppen" mit Toni und Felix Kroos

Für Aufsehen sorgten im Mai auch Fußball-Held Toni Kroos (34) und sein Bruder Felix (33) mit "Einfach mal Luppen". Auf Instagram und in dem gemeinsamen Podcast kündigte Toni Kroos an, nach seinen letzten Spielen mit Real Madrid und nach der Fußall-Europameisterschaft in Deutschland seine Karriere als aktiver Spieler zu beenden. "Und wer jetzt 1 plus 1 zusammenzählen kann, der weiß hiermit auch, dass meine letzte Saison bei Real auch gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Sommer Schluss ist. Schluss bei Real. Schluss mit Fußball", sagte er.

"Hummeln&Fische" von Cathy Hummels und Vanessa Fischer

Die Influencerin Cathy Hummels (36), Ex-Frau von Fußballprofi Mats Hummels (35), hat sich mit ihrer Schwester Vanessa Fischer im Sommer 2023 für den "Playboy" ausgezogen. Auf andere Weise blank zieht Hummels im gemeinsamen Podcast "Hummeln&Fische". Sie sei "eine Persönlichkeit, die oft missverstanden und angefeindet wird", heißt es in der Beschreibung. Eine der Episoden wurde vor wenigen Wochen nach deutlicher Kritik gelöscht. Hummels hatte sich in der Folge laut Medienberichten dafür ausgesprochen, dass übergewichtige Menschen höhere Beiträge zur Krankenkasse zahlen sollten.

"Sibling Revelry with Kate Hudson and Oliver Hudson"

Auch in Hollywood gibt es podcastende Geschwister. Kate Hudson (45), unter anderem bekannt aus Filmhits wie "Almost Famous - Fast berühmt" und "Glass Onion: A Knives Out Mystery", führt mit ihrem ebenso als Schauspieler arbeitenden Bruder Oliver (47) durch "Sibling Revelry". Mit dem Format möchten sie "die Geschwisterbindung, Familiendynamiken, den menschlichen Verstand und vieles mehr" erforschen, heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Bill und Tom Kaulitz geben "Senf aus Hollywood" ab

Ein Blick hinter die Kulissen des Lebens in der Traumfabrik gibt es aber auch auf Deutsch in "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Die 34-jährigen Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sprechen darin unter anderem über Aktuelles und erzählen aus ihrem Privatleben. "Wir freuen uns wahnsinnig auf unseren gemeinsamen Brüder-Podcast, in dem wir wöchentlich den Leuten ungefragt unseren Senf aufs Brot schmieren können", kündigte Bill den Spotfiy-Podcast im September 2021 an.

"New Heights with Jason and Travis Kelce"

Travis Kelce (34) ist vielen wohl vor allem als Freund von Megastar Taylor Swift (34) bekannt. Der 34-Jährige ist aber auch American-Football-Star und Podcaster. Zusammen mit seinem Bruder Jason Kelce (36), ebenfalls eine Ex-NFL-Größe, besitzt er das Format "New Heights with Jason and Travis Kelce". Hier geht es jedoch nicht nur um Sport. Es sei "ein absolutes Vergnügen" gewesen, Prinz William (42) sowie dessen Kinder Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) im Rahmen der "The Eras Tour" seiner Freundin kennenzulernen, erzählte er in einer Episode und zeigte sich vor allem von Charlotte angetan, die er als "Superstar" bezeichnete.