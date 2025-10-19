Promi Padel WM: Moderator ersetzt verletzten Mats Hummels

Die erste "Promi Padel WM" auf ProSieben startet mit einem Paukenschlag: Fußballstar Mats Hummels muss kurzfristig verletzungsbedingt absagen. Sein Partner Mischa Zverev steht ohne Mitspieler da - bis Moderator Steven Gätjen eine spontane Entscheidung trifft, die den Abend rettet.

Die erste "Promi Padel WM" live aus dem SAP Garden in München. 16 Prominente, acht Teams, ein Sieger - live übertragen am Samstagabend ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Doch schon beim Einlauf der Stars wird klar: Einer fehlt. Tennisprofi Mischa Zverev (38) betritt die Arena - allein. Sein angekündigter Partner Mats Hummels (36) ist nirgends zu sehen.

Moderator Steven Gätjen (53) reagiert sofort mit einem Augenzwinkern: "Ist das die pure sportliche Arroganz, oder fehlt da jemand?" Die Antwort folgt prompt. Zverev erklärt, dass Hummels sich beim Training verletzt habe. "Er hat so viel trainiert, weil er mich beeindrucken wollte - und dabei ist wohl etwas schiefgelaufen", sagt der 38-Jährige mit einem Schmunzeln.

Kurz darauf meldet sich Hummels selbst per Videobotschaft zu Wort. "Ich kann leider nicht beim Padel-Turnier mitspielen. Ich habe es seit ein paar Wochen an der Bandscheibe und bin noch nicht wieder fit", erklärt der Ex-Fußballprofi. Damit ist klar: Der Weltmeister von 2014 wird an diesem Abend nicht auf dem Platz stehen.

Steven Gätjen übernimmt

Was dann passiert, überrascht alle Anwesenden. Gätjen bietet spontan an, selbst einzuspringen. "Spontane Idee - ich bereue jetzt schon, dass ich das ausspreche, was ich gerade denke... Mischa, darf ich dein Partner sein?", fragt der Moderator. Das frischgebackene Duo liefert gleich im ersten Match ab. Gegen Influencerin Dagi Bee (31) und Moderator Daniel Boschmann (45) zeigen Zverev und Gätjen, dass sie mehr als nur Show bieten können. Nach dem Sieg gibt Gätjen schmunzelnd zu: "Jetzt weiß ich auch, warum Mischa allein heruntergekommen ist - er braucht mich ja gar nicht!"

Auch Lena Gercke musste passen

Hummels war nicht die einzige kurzfristige Absage des Abends. Bereits vor der Show hatte Model Lena Gercke (37) verletzungsbedingt abgesagt. Sie verletzte sich beim Training am Fuß und meldete sich per Videobotschaft bei den Fans: "Ich wäre so gerne dabei gewesen - aber mein Fuß braucht noch ein bisschen Ruhe." Für sie sprang Tennislegende Angelique Kerber (37) ein.

Gätjen und Zverev kämpfen sich Spiel für Spiel nach vorne. Am Ende stehen sie sogar im Finale - gegen die Fußballprofis Christoph Kramer (34) und Marc Rzatkowski (35). Das Duell ist hart umkämpft, doch am Ende setzen sich die beiden Kicker durch und gewinnen die erste "Promi Padel WM".

Gätjen zeigt sich als fairer Verlierer und lacht: "Wir sind auf jeden Fall die Sieger der Herzen - und das reicht mir völlig!" Später am Abend taucht auch Mats Hummels im Übrigen dann doch noch einmal auf - jedoch lediglich als Experte am Spielfeldrand...