Promi Padel WM: Moderator ersetzt verletzten Mats Hummels

Die erste "Promi Padel WM" auf ProSieben startet mit einem Paukenschlag: Fußballstar Mats Hummels muss kurzfristig verletzungsbedingt absagen. Sein Partner Mischa Zverev steht ohne Mitspieler da - bis Moderator Steven Gätjen eine spontane Entscheidung trifft, die den Abend rettet.
Die erste "Promi Padel WM" live aus dem SAP Garden in München. 16 Prominente, acht Teams, ein Sieger - live übertragen am Samstagabend ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Doch schon beim Einlauf der Stars wird klar: Einer fehlt. Tennisprofi Mischa Zverev (38) betritt die Arena - allein. Sein angekündigter Partner Mats Hummels (36) ist nirgends zu sehen.