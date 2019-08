3 Der Italiener Filippo Strocchi wird der neue Krolock in „Tanz der Vampire“ in Oberhausen. Zieht er danach mit der Cast nach Stuttgart? Foto: Stage Entertainment

Filippo Strocchi ist Chefvampir in Oberhausen. Musicalfans rätseln: Kommt er auch als Krolock im April 2020 nach Stuttgart? In unseren Promi-News geht’s außerdem um eine Rentnerin auf dem Motorrad und um ein Gehaltsvergleich.

Stuttgart - Der Blutdruck der Stuttgarter Musicalfans steigt! Die Stage Entertainment hat jetzt bekanntgegeben, wer bei „Tanz der Vampire“ von Roman Polanski im Oktober in Oberhausen der Krolock wird: Der 37-jährige Italiener Filippo Strocchi bekommt dort die Paraderolle. Damit sind seine Chancen gestiegen, dass er auch Chef im Stuttgarter Schloss der Untoten wird. Die Stage schickt meist die gesamte Cast von einer Stadt zur anderen, weil dies Kosten spart.

Showstart im Palladium-Theater ist am 20. April 2020 – es ist bereits die vierte Premiere der Blutsauger auf den Fildern. Kein anderes Musical ist in Stuttgart so oft und so erfolgreich aufgeführt worden. Die Vampire kommen auf insgesamt 2299 Vorstellungen im SI-Centrum. Strocchi, der bereits in Berlin den Krolock gab, hat 2009 im Möhringen sein Deutschland-Debüt als Zweitbesetzung des Fiyero in „Wicked“ gefeiert. In Fan-Kreisen gibt’s immer heftige Diskussionen, wer der beste Chefvampir ist. Viele hoffen, dass in der kurzen Spielzeit der Vampire auch noch andere Hauptdarsteller kommen. Bei den Musicalsängern gilt Stuttgart übrigens als attraktiver als Oberhausen, nicht nur, weil hier mehr los ist als im Ruhrgebiet. Auch die Bezahlung ist bei den Schwaben besser. Offizielle Begründung dafür: Die Mieten sind höher.

Rentnerin reist mit dem Motorrad in 18 Länder

Mit 64 Jahren ist noch lange nicht Schluss. Margot Flügel-Anhalt ist mit 64 als Rentnerin zum ersten Mal auf ein Motorrad gestiegen und dann gleich mal 18 000 Kilometer gefahren. Es ging durch vier Zeitzonen und 18 Länder – ohne Motorradführerschein. Mit ihrem alten Führerschein der Klasse 3 darf sie eine 125er Honda fahren. In 117 Tagen kam die Rentnerin über 18 046 Kilometer durch Osteuropa und Zentralasien. Die Filmemacher Johannes Meier und Paul Hartmann waren wochenlang dabei. Sie erlebten eine neugierige Frau, die auf ihrer Tour außer geografischen auch kulturelle und physische Grenzen überwinden musste. Mit ihrem Film „Über Grenzen“ wollen sie zeigen, „dass es nur ein wenig Mut braucht, um im Alter neue Wege zu erkunden“. Am 30. August, 20.30 Uhr, kommt Flügel-Anhalt in das Cinema im Marquardtbau, um mit dem Publikum über ihre Abenteuer zu sprechen. Inzwischen hat sie den Motorradführerschein nachgeholt und will im Herbst auf einer größeren Maschine nach Indien, Thailand und Laos aufbrechen.

Wer verdient am meisten?

Die Stuttgarter „Tatort-Kommissare Lannert alias Richy Müller und Bootz alias Felix Klare würden im realen Leben etwa 3900 Euro beziehungsweise 3660 Euro brutto im Monat verdienen. Mit diesen Gehältern landen sie auf Platz 17 und 23 des Rankings, das der Finanzdienstleister Vexcash ermittelt hat. Was die Schauspieler der ARD-Reihe von den Sendern bekommen, ist geheim. Was echte Polizisten in ihrer jeweiligen Stadt erhalten, lässt sich nachschauen. Die Macher des Gehaltchecks berücksichtigen die Besoldungsgruppe sowie -stufe, den Familienzuschlag und die Polizeizulage der jeweiligen Beamten. Das höchste Gehalt bekommt der Analyse zufolge Professor Boerne, gespielt von Jan Josef Liefers: Mit 6660 Euro brutto im Monat beansprucht der Rechtsmediziner in Münster den ersten Platz - allerdings ist er kein Kommissar und läuft außerhalb der Konkurrenz. Im Vergleich der Kommissare führt Felix Voss aus Nürnberg das Ranking an. Der von Fabian Hinrichs gespielte Kommissar erhält knapp 5160 Euro im Monat