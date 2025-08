Promi-Kids liegen vorne: Tatler-Liste: Zara Tindall wird für ihren Modestil gefeiert

1 Zara Tindall belegt Platz sieben auf der "Best Dressed List 2025". Foto: ddp/Stephen Lock / i-Images

Das britische Magazin "Tatler" hat erneut die bestangezogenen Promis in Großbritannien gekürt. 2025 schafften es Zara Tindall und die in London studierende Prinzessin Alexia der Niederlande in die Liste. Zwei Promi-Kids liegen jedoch vor ihnen.











Zara Tindall (44), Tochter von Prinzessin Anne (74), gehört laut dem "Tatler"-Magazin in diesem Jahr zu den modischen Vorreiterinnen und Vorreitern in Großbritannien. Sie belegt den siebten Platz auf der Liste der bestangezogenen Persönlichkeiten. Mit Alexia der Niederlande (20), die in London studiert, auf Platz fünf schaffte es ein weiterer Royal in das Ranking. Ein familiäres Duo eroberte hingegen den Thron.