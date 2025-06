Promi-Hochzeit: Venedig: Fast 100 Privatjets zur Bezos-Hochzeit

"Das heißt alles!" Live-Verkündung im "ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel hat sich verlobt

Was für eine Überraschung! Andrea Kiewel verkündete am Sonntag live im "ZDF-Fernsehgarten" ihre Verlobung. Strahlend zeigte sie ihren Ring in die Kamera und richtete liebevolle Worte an ihren israelischen Partner.