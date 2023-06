1 Frank Nopper distanzierte sich am Montag von einem prominenten Unterstützer. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

„Endorsements“ spielen nicht nur im amerikanischen Wahlkampf eine große Rolle. Auch die Stuttgarter OB-Kandidaten holen sich prominente Unterstützer. Dass das nicht immer gut geht, zeigt ein aktueller Fall im Unterstützungsteam des Kandidaten Nopper.









Stuttgart - Sogenannte „Celebrity Endorsements“ spielen nicht nur in der amerikanischen Politik eine immer größere Rolle. Dort gehören prominente Unterstützer, wie Hollywoodstars, Musiker oder Sportler, zum politischen Alltag wie Wahlkampf-Schilder in suburbanen Vorgärten. Eine adäquate oder gar direkte Übersetzung von „Endorsement“ gibt es im Deutschen nicht. Man könnte diese Personen Promi-Unterstützer nennen, die in vielen Fällen auch wechselseitig vom Aufmerksamkeitskapital ihres auserkorenen Kandidaten profitieren.