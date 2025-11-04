Promi-Freunde bei der Zeremonie anwesend: Moderatorin Sherri Shepherd mit Hollywood-Stern geehrt

Schauspielerin und Moderatorin Sherri Shepherd hat ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Ihr Sohn Jeffrey Tapley Jr. war ebenfalls anwesend. Darüber hinaus nahmen auch prominente Freunde wie Regisseur Tyler Perry und Schauspielerin Niecy Nash-Betts an der Zeremonie teil.
Moderatorin und Schauspielerin Sherri Shepherd (58) wurde am Montagnachmittag (3. November) mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Medienberichten zufolge erhielt sie ihren Stern in der Kategorie Fernsehen. Regisseur Tyler Perry (56), Schauspielerin Niecy Nash-Betts (55), Komikerin Loni Love (54) und Schauspielerin Kym Whitley (64) nahmen an der Zeremonie teil. Ihr Sohn Jeffrey Tapley Jr. war ebenfalls anwesend.