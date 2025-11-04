Promi-Freunde bei der Zeremonie anwesend: Moderatorin Sherri Shepherd mit Hollywood-Stern geehrt

Schauspielerin und Moderatorin Sherri Shepherd hat ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Ihr Sohn Jeffrey Tapley Jr. war ebenfalls anwesend. Darüber hinaus nahmen auch prominente Freunde wie Regisseur Tyler Perry und Schauspielerin Niecy Nash-Betts an der Zeremonie teil.

Moderatorin und Schauspielerin Sherri Shepherd (58) wurde am Montagnachmittag (3. November) mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Medienberichten zufolge erhielt sie ihren Stern in der Kategorie Fernsehen. Regisseur Tyler Perry (56), Schauspielerin Niecy Nash-Betts (55), Komikerin Loni Love (54) und Schauspielerin Kym Whitley (64) nahmen an der Zeremonie teil. Ihr Sohn Jeffrey Tapley Jr. war ebenfalls anwesend.

"Die Hollywood Chamber of Commerce ist stolz darauf, die Schauspielerin Sherri Shepherd auf dem Hollywood Walk of Fame willkommen zu heißen", sagte Ana Martinez. "Sherri ist eine beliebte Persönlichkeit, deren Humor, Authentizität und Widerstandsfähigkeit das Leben von Millionen Menschen bereichert hat. Wir sind stolz darauf, sie für ihre Verdienste in der Welt der Unterhaltung mit einem wohlverdienten Stern zu ehren", fügte Martinez hinzu.

Übernahm Rollen in Shows wie "30 Rock" und "Friends"

Bei ihrer Zeremonie sagte Shepherd: "Ich danke immer Gott. Ich glaube fest daran, dass Gott mir dieses Talent nicht gegeben hat, damit es verschwendet wird. Ich wusste einfach, dass es für etwas bestimmt war, aber ich habe 30 Jahre gebraucht, um es zu erkennen, weil ich noch nicht bereit war."

Shepherd besitzt ihre eigene Daytime-Talkshow mit dem Titel "Sherri". Sie war vorher als Schauspielerin tätig und spielte in Serien wie "30 Rock", "Friends" und "The Jamie Foxx Show" mit.

Zu ihren bekanntesten Filmen zählen "Precious - Das Leben ist kostbar", "Denk wie ein Mann" und "Brian Banks". Auf der Theaterbühne schrieb sie Geschichte, indem sie als erste schwarze Schauspielerin am Broadway die böse Stiefmutter in "Cinderella" spielte.