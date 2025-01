Promi-Darts-WM 2025: Dieser Star hat das Rennen gemacht

1 Ex-Fußballer und TV-Experte Patrick Owomoyela ging als Gewinner der Promi-Darts-WM 2025 hervor. Foto: imago images/Panama Pictures/Christoph Hardt

Ex-Borussia-Dortmund-Spieler Patrick Owomoyela sicherte sich den Sieg bei der siebten "Promi-Darts-WM" im Düsseldorfer Maritim Hotel. Der 45-Jährige setzte sich im Finale gegen Schlagersängerin Vanessa Mai durch.











Sechs Prominente haben am Sonntagabend, den 5. Januar, im Maritim Hotel in Düsseldorf um die Krone der "Promi-Darts-WM 2025" gekämpft. An ihrer Seite fünf Darts-Profis, die die prominenten Spieler und Spielerinnen unterstützt haben. Während eine prominente Teilnehmerin mit ihrem Outfit für Gesprächsstoff sorgte, glänzte der derzeitig amtierende Darts-Weltmeister Luke Littler (17) mit Abwesenheit. Der Gewinner der "Promi-Darts-WM" stand nach einem aufregenden Final-Krimi nach mehr als vier Stunden um 00.43 Uhr endlich fest.