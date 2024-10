Wann der Startschuss von „Das große Promi-Büßen“ 2024 ist und was bisher zur 3. Staffel bekannt ist, lesen Sie im Artikel.

Zum 3. Mal begrüßt Olivia Jones einige Reality-Sternchen zur „Runde der Schande“. Welche TV-Stars Reue zeigen werden und wer sich von Olivia aus dem Konzept bringen lässt, erfahren Sie schon ganz bald.

Wann es losgeht: Das große Promi-Büßen (Staffel 3)

Schon im Vorjahr ging es im November los: Ab Donnerstag, den 7. November 2024, können Sie die 1. Folge von „Das Große Promi-Büßen“ schauen. Jede Woche wird dann eine neue Folge veröffentlicht.

Wie viele Folgen wird es geben? Die Sendetermine im Überblick

Die Anzahl der Folgen wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Da die 1. Staffel aus 6 und die 2. aus 7 Folgen bestand, kann man davon ausgehen, dass sich die Produktion daran orientieren wird. Geht man von 7 Folgen aus, sind die Sendetermine wie folgt:

Folge: 07. November 2024 Folge: 14. November 2024 Folge: 21. November 2024 Folge: 28. November 2024 Folge: 05. Dezember 2024 Folge: 12. Dezember 2024 Folge: 19. Dezember 2024

Wo kann man „Das große Promi-Büßen“ schauen?

Alle Staffeln können Sie auf Joyn anschauen. Auch die Folgen der 3. Staffel finden Sie am Release-Tag auf der Streaming-Plattform.

Welche Kandidaten sind in der 3. Staffel dabei?

Bisher ist noch nicht bekannt, welche Kandidaten an der 3. Staffel teilnehmen. In Staffel 1 und 2 waren folgende TV-Persönlichkeiten dabei:

Staffel: Carina Spack, Daniel Köllerer, Daniele Negroni, Ennesto Monté, Simex, Elena Miras, Calvin Kleinen, Matthias Mangiapane, Gisele Oppermann, Helena Fürst, Tessa Hövel Staffel: Steff Jerkel, Christin Okpara, Leon Machère, Danni Büchner, Eric Sindermann, Yvonne Woelke, Jürgen Trovato, Gloria Glumac, Patrick Romer, Emmy Russ, Lisha Savage, Mike Cees

Darum geht es in „Das große Promi-Büßen“

"Das große Promi-Büßen" ist eine deutsche Reality-Show, in der sich Reality-TV-Persönlichkeiten ihren vergangenen Fehltritten stellen. Moderiert von der bekannten Dragqueen Olivia Jones, geht es darum, dass die Promis in einem "Promi-Büßen-Camp" nicht nur körperliche Herausforderungen meistern müssen, sondern auch ihr Fehlverhalten in der "Runde der Schande" aufarbeiten. Dabei werden sie mit kritischen Fragen und unangenehmen Erinnerungen konfrontiert, um Reue zu zeigen und Wiedergutmachung zu leisten. Das Format bietet eine Mischung aus Unterhaltung, Drama und emotionalen Momenten, die sowohl die Zuschauer als auch die Teilnehmer selbst herausfordern sollen.