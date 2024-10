Die Kandidaten stellen sich in „Das große Promi-Büßen“ ihren vergangenen Fehltritten. Dabei steht im Mittelpunkt, wie sie mit ihren Fehlern umgehen, ob sie Reue zeugen und so das Vertrauen der Zuschauer zurückgewinnen können.

Wer ist bei „Das große Promi-Büßen“ 2024 dabei?

Diese 10 Promis stellen sich der Konfrontation mit Olivia Jones:

Elsa Latifaj (GNTM, Kampf der Realitystars):

Sam Dylan (Das Sommerhaus der Stars, Prince Charming)

Vanessa Mariposa (Ex on the Beach, Are You The One? – Realitystars in Love, Fitnessmodel)

Bobby Chambers (Love Island, Germany Shore)

Jörg Hansen (Schauspieler und Reality-TV-Kandidat)

Anita Latifi (DSDS)

Christina Dimitriou (Temptation Island, Ex on the Beach)

Thorsten Legat (Ex-Fußballer)

Nico Legat (Temptation Island, Prominent getrennt)

Bea Fiedler (Schauspielerin und Fotomodel)

Wann geht die 3. Staffel von „Das große Promi-Büßen“ los?

Los geht es am Dienstag, den 7. November 2024, auf der Streaming-Plattform Joyn. Alles, was Sie zu den Sendeterminen wissen müssen, können Sie hier nachlesen: Alle Infos zu den Sendeterminen von „Das große Promi-Büßen“ 2024.

Wo wird „Das große Promi-Büßen“ gedreht?

„Das große Promi-Büßen“ wird in einem Zeltlager am Erzberg in den österreichischen Alpen gedreht. Dieses liegt etwa 80 km westlich von Graz.

Welche Kandidaten waren in den ersten beiden Staffeln dabei?

Staffel: Carina Spack, Daniel Köllerer, Daniele Negroni, Ennesto Monté, Simex, Elena Miras, Calvin Kleinen, Matthias Mangiapane, Gisele Oppermann, Helena Fürst, Tessa Hövel Staffel: Steff Jerkel, Christin Okpara, Leon Machère, Danni Büchner, Eric Sindermann, Yvonne Woelke, Jürgen Trovato, Gloria Glumac, Patrick Romer, Emmy Russ, Lisha Savage, Mike Cees

Darum geht es in „Das große Promi-Büßen“

"Das große Promi-Büßen" ist eine Reality-TV-Show, in der bekannte Persönlichkeiten (Promis) teilnehmen, die in der Vergangenheit durch schlechtes Verhalten oder Skandale aufgefallen sind. In der Show müssen sie sich für dieses Fehlverhalten rechtfertigen und Aufgaben erledigen, um sich zu „entschuldigen“ und wieder gut zu machen. Die Zuschauer können sehen, wie die Promis mit ihren Fehlern umgehen und versuchen, sich zu verändern.