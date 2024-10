1 Daniel Lopes verabschiedet sich von "Promi Big Brother". Foto: Seven.One Entertainment Group GmbH

Eine offene Nominierung und ein anschließender Exit: In Show 11 der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel musste ein Sänger den Container verlassen.











Link kopiert



Am Donnerstagabend (17. Oktober) sorgte eine offene Nominierung am elften Tag von "Promi Big Brother" (live in Sat.1 und auf Joyn) für eine angespannte Stimmung im Haus. Ein weiterer Promi musste danach den Container verlassen. Es erwischte Sänger Daniel Lopes - er musste Promi Big Brother in Folge 11 verlassen.